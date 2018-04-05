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19:20 (мск), источник: ТАСС

Английские футбольные клубы почтят память Уилкинса перед матчами 33-го тура

ТАСС, 5 апреля. Клубы высшего дивизиона чемпионата Англии по футболу почтят память скончавшегося в среду бывшего игрока сборной страны и бывшего ассистента главного тренера «Челси» Рэя Уилкинса перед играми 33-го тура. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Источник: AP 2018

Отмечается, что перед матчами 33-го тура, которые пройдут в субботу и воскресенье, клубы вместе с болельщиками в память об Уилкинсе устроят минуту аплодисментов.

В среду стало известно, что Уилкинс скончался на 62-м году жизни. Газета Daily Mail сообщала, что некоторое время назад Уилкинс перенес сердечный приступ. В связи с болезнью он был госпитализирован и введен в состояние искусственной комы.

Уилкинс был исполняющим обязанности главного тренера «Челси» в 2000 и 2009 годах, также он дважды работал помощником наставника английской команды (2009−2010 и 2013−2014), в качестве игрока он выступал за «Челси», за который провел 179 матчей, забив 30 голов, английские «Манчестер Юнайтед», в составе которого он выигрывал Кубок и Суперкубок Англии, «Куинз Парк Рейнджерс», французский ПСЖ, шотландский «Рейнджерс», итальянский «Милан» и другие. Он дважды признавался игроком года по версии болельщиков «Челси» (1976, 1977).

В составе сборной Англии Уилкинс провел 83 матча, в которых забил два гола. По количеству игр за сборную он занимает 14-е место, лидирует по этому показателю Питер Шилтон (125 матчей). На чемпионате мира 1982 года Уилкинс был капитаном команды.

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