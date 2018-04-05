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19:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Гаттузо продлил контракт с «Миланом» на 3 года

«Милан» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2021 года, сообщает пресс-служба клуба.

Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что зарплата Гаттузо по новому контракту составит € 2 млн в год плюс бонусы.

Напомним, Дженнаро возглавил «Милан» в ноябре 2017 года после увольнения Винченцо Монтеллы. Под руководством Гаттузо команда добыла 13 побед и 6 раз сыграла вничью в 25 матчах. В настоящий момент «Милан» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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