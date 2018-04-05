Гаттузо продлил контракт с «Миланом» на 3 года

Ранее сообщалось, что зарплата Гаттузо по новому контракту составит € 2 млн в год плюс бонусы.

Напомним, Дженнаро возглавил «Милан» в ноябре 2017 года после увольнения Винченцо Монтеллы. Под руководством Гаттузо команда добыла 13 побед и 6 раз сыграла вничью в 25 матчах. В настоящий момент «Милан» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.