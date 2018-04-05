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09:42 (мск), источник: Vesti.kz

Отказник, или почему бельгийский новичок «Кайрата» будет выступать в первой лиге Казахстана

«Кайрат» подписал троих новичков — ганца Гидеона Баа, англичанина Мартина Малондо и бельгийца Йорди Влегелса. Все они будут выступать за «Кайрат А» из первой лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

О Баа мы более подробно писали, тогда как о Малондо нет никакой информации. Где его раскопал алматинский клуб, можно только догадываться. При этом о бельгийском новичке с текущей трансферной стоимостью в 100 тысяч евро есть, что рассказать.

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Влегелс является воспитанником голландского «Виллема II». В основном составе клуба дебютировал 25 апреля 2014 года в матче Эрстедивизии против «Алмере Сити», вышел на замену на 73-й минуте вместо Ренана Занелли. Также сыграл один матч в Эредивизии — 15 августа 2015 года против «Аякса», вышел на замену на 84-й минуте вместо Лесли де Са.

В январе 2016 года на правах аренды перешел в «Дордрехт» из Эрстедивизии, в июле «Дордрехт» выкупил его трансфер у «Виллема II». Если в том сезоне Влегелс попадал в состав и провел 22 матча, то в 2017-м провел всего три игры, так как не пользовался доверием у тренера Герарда де Нойера. В итоге, в октябре прошлого года «Дордрехт» разорвал с ним контракт. С ноября бельгиец тренировался в одесском «Черноморце», принимал участие в спаррингах «моряков», а в декабре подписал контракт на два года.

Однако вскоре украинский клуб рассматривал различные варианты, при которых мог бы безболезненно расстаться с Влегелсом, уровень которого не устроил нового главного тренера Константина Фролова, ранее работавшего с молодежным составом клуба. Казахстанским любителям футбола он известен по работе с юношеской сборной (U-17) в 2012—2014 годах.

В общем, экс-футболист юношеской сборной Бельгии (U-18 и U-19) покинул «Черноморец», не проведя ни одного официального матча. В связи с этим неудивительно, что он был заявлен лишь за «Кайрат А», поскольку при должном уровне выступал бы в украинской премьер-лиге, а не в первой лиге Казахстана. При этом не исключаем, что Влегелс может раскрыться во второй команде «Кайрата». Не за красивые глаза же его взяли.

Отметим, что 1 апреля прошли матчи первого тура в первой лиге Казахстана. В этот день «Кайрат А» на своем поле уступил «Каспию» — 2:3. Следующую игру подопечные Александра Шацкого проведут дома с «Актобе-Жасом» 9 апреля.

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