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00:04 (мск), источник: Р-Спорт

Королевская испанская футбольная федерация перенесла выборы президента

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Выборы президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), ранее запланированные на 9 апреля, перенесены на более поздний срок, сообщается на официальном сайте организации.

Источник: Reuters

«RFEF информирует, что в следующий понедельник состоится собрание, которое должно определить дату генеральной ассамблеи, в ходе которой должны состояться выборы президента», — говорится в сообщении.

Ранее правление RFEF утвердило список кандидатов на пост президента организации. За право занять эту должность будут бороться исполняющий обязанности главы RFEF Хуан Луис Ларреа и Луис Рубиалес.

Испанское издание As сообщает, что футболист «Атлетика» из Бильбао и член ассамблеи Оскар де Маркос, который должен принять участие в голосовании, не сможет этого сделать, поскольку на 9 апреля запланирован матч 32-го тура чемпионата Испании между его командой и «Вильярреалом».

Рубиалес подал апелляцию в Административный трибунал Испании по спорту (TAD), которая была удовлетворена. Рассматривалась возможность перенести игру на другой день, но клубы не получили сообщения об изменении даты матча.

Пост президента RFEF стал вакантным в декабре 2017 года, когда TAD лишил должности бывшего главу федерации Анхеля Марию Вильяра, ранее отстраненного от своих обязанностей.

Испания
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