Королевская испанская футбольная федерация перенесла выборы президента

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«RFEF информирует, что в следующий понедельник состоится собрание, которое должно определить дату генеральной ассамблеи, в ходе которой должны состояться выборы президента», — говорится в сообщении.

Ранее правление RFEF утвердило список кандидатов на пост президента организации. За право занять эту должность будут бороться исполняющий обязанности главы RFEF Хуан Луис Ларреа и Луис Рубиалес.

Испанское издание As сообщает, что футболист «Атлетика» из Бильбао и член ассамблеи Оскар де Маркос, который должен принять участие в голосовании, не сможет этого сделать, поскольку на 9 апреля запланирован матч 32-го тура чемпионата Испании между его командой и «Вильярреалом».

Рубиалес подал апелляцию в Административный трибунал Испании по спорту (TAD), которая была удовлетворена. Рассматривалась возможность перенести игру на другой день, но клубы не получили сообщения об изменении даты матча.