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22:38 (мск), источник: Советский спорт

Ярмоленко, Шахин и Кастро могут покинуть «Боруссию»

Дортмундская «Боруссия», возможно, расстанется с несколькими игроками, сообщают немецкие СМИ.

Источник: Reuters

Как информирует Sport Bild, в списке кандидатов на уход из команды значатся шесть игроков. Это Андрей Ярмоленко, Гонсало Кастро, Джереми Тольян, Нури Шахин, Александр Исак и Эрик Дурм.

В текущем сезоне 28-летний Андрей Ярмоленко провел 24 матча за «Боруссию» и забил шесть мячей при шести голевых передачах. В последних матчах он не играл из-за травмы.

Боруссия Д
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