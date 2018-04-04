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Ярмоленко, Шахин и Кастро могут покинуть «Боруссию»
Дортмундская «Боруссия», возможно, расстанется с несколькими игроками, сообщают немецкие СМИ.
Дортмундская «Боруссия», возможно, расстанется с несколькими игроками, сообщают немецкие СМИ.
Как информирует Sport Bild, в списке кандидатов на уход из команды значатся шесть игроков. Это Андрей Ярмоленко, Гонсало Кастро, Джереми Тольян, Нури Шахин, Александр Исак и Эрик Дурм.
В текущем сезоне 28-летний Андрей Ярмоленко провел 24 матча за «Боруссию» и забил шесть мячей при шести голевых передачах. В последних матчах он не играл