Ярмоленко, Шахин и Кастро могут покинуть «Боруссию»

Как информирует Sport Bild, в списке кандидатов на уход из команды значатся шесть игроков. Это Андрей Ярмоленко, Гонсало Кастро, Джереми Тольян, Нури Шахин, Александр Исак и Эрик Дурм.

В текущем сезоне 28-летний Андрей Ярмоленко провел 24 матча за «Боруссию» и забил шесть мячей при шести голевых передачах. В последних матчах он не играл из-за травмы.