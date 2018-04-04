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22:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» сыграл вничью с «Интером» в дерби

В матче 27-го тура чемпионата Италии «Милан» встретился с «Интером». Игра прошла на стадионе «Сан Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 0:0.

Источник: AFP 2018

Таким образом, «Интер» продлил серию без поражений в чемпионате до пяти матчей (три победы и две ничьи), а «Милан» после проигрыша «Ювентусу» (1:3) в прошлом туре впервые в 2018 году не может одержать победу в Серии А на протяжении двух матчей подряд.

«Интер» (59 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Милан» (51) — на шестом.

В других матчах тура, которые проходили параллельно, «Торино» на своём поле разгромил «Кротоне» (4:1), а «Кьево» сыграл вничью с «Сассуоло» (1:1), пропустив на пятой компенсированной минуте от соперника, доигрывавшего матч вдевятером.

Милан 0:0
Первый тайм: 0:0
Интер
4.04.2018, 19:30 основной раунд: 27-й тур Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Дженнаро Гаттузо Лучано Спаллетти
Составы
Джанлуиджи Доннарумма 99
Давиде Калабрия 2
Рикардо Родригес 68
Алессио Романьоли 13
Леонардо Бонуччи 19
Франк Кессье 79
77′ Хесус Хоакин Сусо 8
Хакан Чалханоглу 10
81′ Джакомо Бонавентура 5
Фабио Борини 11
69′ Риккардо Монтоливо 18
Мануэль Локателли 73
69′ Патрик Кутроне 63
Никола Калинич 7
1 Самир Ханданович
7 Жоау Канселу 21′
33 Данило Д`Амброзио
25 Миранда
37 Милан Шкриньяр 58′
44 Иван Перишич 57′
9 Мауро Икарди
5 Роберто Гальярдини
77 Марсело Брозович
87 Антонио Кандрева 78′ 71′
23 Эдер
8 Рафинья 71′
20 Борха Валеро
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 14
3 Удары в створ 2
7 Угловые 4
7 Фолы 11
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Марко Ди Белло (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Милан
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