«Милан» сыграл вничью с «Интером» в дерби

Таким образом, «Интер» продлил серию без поражений в чемпионате до пяти матчей (три победы и две ничьи), а «Милан» после проигрыша «Ювентусу» (1:3) в прошлом туре впервые в 2018 году не может одержать победу в Серии А на протяжении двух матчей подряд.