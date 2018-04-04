«Реал» предоставит «МЮ» приоритетное право выкупить контракт Бэйла

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Как отмечает Manchester Evening News, стороны провели переговоры. В частности, представители «МЮ» и «Реала» обсуждали будущее Гарета Бэйла — этот вопрос был главным на встрече.

Сообщается, что «МЮ» получит приоритетное право выкупить игрока, если будет принято решение о трансфере.

Также обсуждалось Давида Де Хеа, Поля Погба и Антони Марсьяля. В частности, «Реале» дали понять, что готовы обменять в «МЮ» Луку Модрича или Тони Крооса при необходимости.