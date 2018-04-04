Ибрагимович отклонил предложение китайского клуба с зарплатой в 100 миллионов долларов

Источник: AP 2018

Сообщается, что китайский клуб, название которого не указано, предлагал шведу контракт с зарплатой в 100 миллионов долларов, но форвард отказался. При этом в «Гэлакси» он заработает намного меньше — три миллиона долларов за два сезона.

Также сообщается, что поначалу Златана и его агента Мино Райолу не устраивала такая сумма, но затем футболист решил, что деньги на данном этапе его карьеры — не главное.