«Челси» может пригласить Аллегри на пост главного тренера

По информации издания, синим по-прежнему не удаётся договориться с бывшим тренером «Барселоны» Луисом Энрике о летнем назначении, в связи с чем руководство начало поиск альтернативных вариантов. Одной из опций стал наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, контракт которого с бьянконери действует до лета 2020 года.



Как ожидается, нынешний главный тренер «Челси» Антонио Конте покинет свой пост по окончании сезона. Команда занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и на 8 очков отстаёт от 4-й строчки, позволяющей принять участие в розыгрыше Лиги чемпионов в следующем сезоне.