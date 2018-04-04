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15:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» может пригласить Аллегри на пост главного тренера

Руководство «Челси» рассматривает приглашение наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри на пост главного тренера, сообщает Daily Star.

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, синим по-прежнему не удаётся договориться с бывшим тренером «Барселоны» Луисом Энрике о летнем назначении, в связи с чем руководство начало поиск альтернативных вариантов. Одной из опций стал наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, контракт которого с бьянконери действует до лета 2020 года.

Как ожидается, нынешний главный тренер «Челси» Антонио Конте покинет свой пост по окончании сезона. Команда занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и на 8 очков отстаёт от 4-й строчки, позволяющей принять участие в розыгрыше Лиги чемпионов в следующем сезоне.

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