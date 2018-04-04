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Дель Пьеро хочет стать тренером
Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро еще не принял окончательного решения о будущем своей карьеры.
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Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро еще не принял окончательного решения о будущем своей карьеры.
Однако он признал, что позиция тренера выглядит заманчивой.
— Я еще не решил, что ждет меня в будущем, — цитирует Football Italia Дель Пьеро. — Хотя позиция тренера становится более и более интересной с учетом того, что многие футболисты моего поколения — тренеры.
43-летний Дель Пьеро завершил свою карьеру в составе «Ювентуса» в 2012 году. Суммарно он играл за клуб 19 лет.