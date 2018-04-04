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15:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дель Пьеро хочет стать тренером

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро еще не принял окончательного решения о будущем своей карьеры.

Источник: AP 2018

Однако он признал, что позиция тренера выглядит заманчивой.

— Я еще не решил, что ждет меня в будущем, — цитирует Football Italia Дель Пьеро. — Хотя позиция тренера становится более и более интересной с учетом того, что многие футболисты моего поколения — тренеры.

43-летний Дель Пьеро завершил свою карьеру в составе «Ювентуса» в 2012 году. Суммарно он играл за клуб 19 лет.

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