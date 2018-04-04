Делают результат, или какие новички тащат свою команду с первого тура КПЛ

Костанайцы с шестью очками идут пятыми в таблице с разницей мячей 3−2. На их счету две победы и одно поражение. Причем забивали они в победных гостевых матчах — «Жетысу» 1:0 (первый тур) и «Кызыл-Жару СК» 2:1 (третий тур), тогда как во втором туре на своем поле уступили «Шахтеру» 0:1. Талдыкорганцев огорчил Бауыржан Турысбек, петропавловцев — Танат Нусербаев и Максим Федин. Все трое пришли в «Тобол» в зимнее трансферное окно.