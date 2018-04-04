Делают результат, или какие новички тащат свою команду с первого тура КПЛ
По итогам третьего тура в
По итогам третьего тура в
Костанайцы с шестью очками идут пятыми в таблице с разницей мячей 3−2. На их счету две победы и одно поражение. Причем забивали они в победных гостевых матчах — «Жетысу» 1:0 (первый тур) и «Кызыл-Жару СК» 2:1 (третий тур), тогда как во втором туре на своем поле уступили «Шахтеру» 0:1. Талдыкорганцев огорчил Бауыржан Турысбек, петропавловцев — Танат Нусербаев и Максим Федин. Все трое пришли в «Тобол» в зимнее трансферное окно.
У «Шахтера» и «Иртыша» отличились по два новичка. Дамир Кояшевич и Сергей Шафф у карагандинцев, Дору Попадюк и Фуад Салами у павлодарцев.
По одному новичку забивали голы у «Акжайыка» (Еркебулан Нургалиев), «Кызыл-Жара СК» (Братислав Пуношевац), «Кайрата» (Уго Сильвейра) и «Ордабасы» (Иван Нагаев).
Всего 11 новых футболистов забивали в первых трех турах КПЛ, и только у «Тобола» оказалась стопроцентная реализация голов новичками.
Напомним, матчи четвертого тура КПЛ пройдут 7 апреля (суббота). Встречаются «Жетысу» — «Кайсар», «Иртыш» — «Астана», «Кайрат» — «Акжайык», «Ордабасы» — «Актобе», «Тобол» — «Атырау», «Шахтер» — «Кызыл-Жар СК».