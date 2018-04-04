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В казахстанской премьер-лиге закрылось трансферное окно
В ночь с 3 на 4 апреля во всех трех лигах чемпионата Казахстана по футболу закрылось трансферное окно, передает корреспондент Vesti.kz.
В ночь с 3 на 4 апреля во всех трех лигах чемпионата Казахстана по футболу закрылось трансферное окно, передает корреспондент Vesti.kz.
Зимнее окно было открыто с 11 января. До 3 апреля включительно все клубы
Сроки летнего трансферного окна будут утверждены отдельно на исполкоме Казахстанской федерации футбола (КФФ). Обычно оно открывается в начале июня, а закрывается в начале июля.