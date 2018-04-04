В казахстанской премьер-лиге закрылось трансферное окно

Зимнее окно было открыто с 11 января. До 3 апреля включительно все клубы премьер-лиги, первой и второй лиг имели право заявлять новых игроков.

Сроки летнего трансферного окна будут утверждены отдельно на исполкоме Казахстанской федерации футбола (КФФ). Обычно оно открывается в начале июня, а закрывается в начале июля.