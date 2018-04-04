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08:58 (мск), источник: Vesti.kz

В казахстанской премьер-лиге закрылось трансферное окно

В ночь с 3 на 4 апреля во всех трех лигах чемпионата Казахстана по футболу закрылось трансферное окно, передает корреспондент Vesti.kz.

Зимнее окно было открыто с 11 января. До 3 апреля включительно все клубы премьер-лиги, первой и второй лиг имели право заявлять новых игроков.

Сроки летнего трансферного окна будут утверждены отдельно на исполкоме Казахстанской федерации футбола (КФФ). Обычно оно открывается в начале июня, а закрывается в начале июля.

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