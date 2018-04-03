Самые сумасбродные футбольные боссы
«СЭ» рассказывает, как президент пирейского «Олимпиакоса» Вангелис Маринакис разогнал команду еще до завершения сезона и вспоминает других необычных президентов футбольных клубов.
«СЭ» рассказывает, как президент пирейского «Олимпиакоса» Вангелис Маринакис разогнал команду еще до завершения сезона и вспоминает других необычных президентов футбольных клубов.
«ВАС ИНТЕРЕСУЮТ ТОЛЬКО ТАЧКИ, ВАМ НАПЛЕВАТЬ НА КОМАНДУ!»
В греческом футболе случился очередной скандал. Президент пирейского «Олимпиакоса» Вангелис Маринакис разогнал команду и оштрафовал игроков на 400 тысяч евро. Все дело в плохих результатах. «Олимпиакос» идет лишь на третьем месте в чемпионате и в последнем матче сыграл вничью с «Левадиакосом» (1:1). Именно после этой встречи Маринакис ворвался в раздевалку команды и произнес свою речь, отправив основной состав в незапланированный отпуск до конца сезона. В последних трех матчах чемпионата за «Олимпиакос» будут выступать футболисты молодежного состава.
— Я заново построю «Олимпиакос», и он станет той командой, о которой мы все мечтаем, — приводит слова Маринакиса греческая пресса. — Я вместе с фанатами достаточно долго вас терпел. Убирайтесь из команды, уходите в отпуск, за вас сыграет молодежь. Она любит «Олимпиакос» и его болельщиков куда больше. Вы же только думаете о красивых домах и крутых тачках, вам наплевать на команду. Я плачу миллионы, чтобы у вас было все необходимое. Уволил уже трех тренеров, но, кажется, именно вы во всем виноваты.
Отметим, что Маринакис не привык видеть, как его команда проигрывает — с 2011 по 2017 год «Олимпиакос» становился чемпионом.
Что еще нужно знать об одном из самых необычных владельцев?
В июне 2015 года Маринакиса отстранили от футбола, когда против него выдвинули следующие обвинения: управление преступной группировкой, мошенничество, попытка вымогательства, взятки с целью договориться о результате матча и взрыв, который угрожал жизни людей. Тот самый взрыв произошел в пекарне, принадлежавшей судье. Никто не пострадал, но бизнес рефери был уничтожен.
Маринакиса также считали лидером группировки «Система», которая занимается организацией договорных матчей. Дело тянулось с 2011 года. В прошлом месяце суд приговорил 58 человек к срокам от 30 месяцев до 10 лет, однако Маринакиса среди них не было.
Кто еще из президентов клубов совершал сумасшедшие поступки?
Иван САВВИДИ (ПАОК, Греция)
В 2016 году ПАОК Саввиди не смог доиграть кубковый матч против «Олимпиакоса», так как болельщики его команды, недовольные судейством, выбежали на поле. После инцидента президент ПАОК выступил с речью, призвав федерацию футбола повлиять на судей.
— Хотел бы извиниться перед всеми, к сожалению, мы не наблюдаем
В 2018 году ситуация с забегом на поле повторилась. На этот раз судейством активно возмущались не только фанаты, но и сам Саввиди, который появился на поле с пистолетом. В результате греческая суперлига запретила президенту клуба посещать матчи в течение трех лет.
Бруну ДЕ КАРВАЛЬЮ («Спортинг», Португалия)
Президент «Спортинга»
Став президентом клуба, Карвалью за полгода приобрел славу сумасбродного руководителя. В Англии его даже назвали Дональдом Трампом португальского футбола.
Карвалью смотрит все матчи со скамейки запасных, пародирует президентов других клубов, отказывается сотрудничать с агентами вроде Жорже Мендеша и периодически обвиняет главного соперника «Бенфику» в коррупции и подкупе судей. Он ловко уволил неугодного ему тренера Марку Силву — хотя тот принес ему кубок Португалии — заявив, что тот не надел куртку с эмблемой клуба. У него хватило духу отстранить от команды лучшего игрока Андре Каррильо, как раз перед матчем Лиги Европы против «Локомотива». А не так давно Карвалью поссорился с президентом «Маритиму» прямо в подтрибунном помещении стадиона. Португальская лига долго разбирала, что же сделал президент «Спортинга»: плюнул в лицо коллеге или просто выпустил ему в лицо дым от электронной сигареты.
Здравко МАМИЧ («Динамо» З, Хорватия)
Мамич пришел в клуб в 2003 году. И почти сразу приобрел не самую хорошую славу. Он часто грубил журналистам, угрожал расправой и нелестно отзывался об их профессии. Мамич спорил с ультрас, которые заявляли, что он плохо справляется со своими обязанностями. А потом защищал тех же ультрас от полиции. Например, в 2011 году он был арестован, когда пытался помешать полиции задержать фанатов, прорвавшихся на поле. За время, что Мамич занимал свой пост (2003−2016), в клубе сменилось 15 тренеров. В марте 2013 года его арестовали за угрозы в адрес министра спорта Хорватии. В ноябре 2015 года Мамич и еще пять человек были арестованы по подозрению в махинациях с трансферами и уклонении от уплаты налогов.
Аурелио ДЕ ЛАУРЕНТИС («Наполи», Италия).
Президент «Наполи» прославился главным образом своими яркими цитатами. Вот некоторые из них.
«Я хочу выиграть чемпионат Италии и Лигу чемпионов. Сарри — великий тренер, который понимает инновации. Он изучает футбол. Я бы никогда не поменял Сарри на Гвардьолу. Даже за такую же зарплату».
Когда Месси отправился в сборную Аргентины, чтобы сыграть на Кубке Америки, де Лаурентис выдал следующее: «Месси — кретин. На его месте я бы отказался от участия в турнире, сказав, что не желаю играть под руководством идиотов, которые понятия не имеют, как правильно использовать мои возможности на поле».
А вот как президент «Наполи» отозвался о Лиге Европы: «Мне нет дела до этого дерьмового турнира. Спасибо Блаттеру и Платини, теперь Лига Европы ничего не стоит».
Винсент ТАН («Кардифф Сити», Уэльс)
Малазийский бизнесмен очень быстро заставил себя ненавидеть, хотя считал, что делает для клуба благое дело. Болельщики считали Тана врагом номер один и освистывали на каждом матче. Нужно сказать, было за что. У президента было уникальное видение трансферной политики: клуб в
И главное — бизнесмен произвел ребрэндинг клуба: вместо ласточек на гербе появился дракон, а игровая форма стала красного цвета.