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19:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Самые сумасбродные футбольные боссы

«СЭ» рассказывает, как президент пирейского «Олимпиакоса» Вангелис Маринакис разогнал команду еще до завершения сезона и вспоминает других необычных президентов футбольных клубов.

«ВАС ИНТЕРЕСУЮТ ТОЛЬКО ТАЧКИ, ВАМ НАПЛЕВАТЬ НА КОМАНДУ!»

Президент «Олимпиакоса» Вангелис МАРИНАКИС | Источник: Reuters

В греческом футболе случился очередной скандал. Президент пирейского «Олимпиакоса» Вангелис Маринакис разогнал команду и оштрафовал игроков на 400 тысяч евро. Все дело в плохих результатах. «Олимпиакос» идет лишь на третьем месте в чемпионате и в последнем матче сыграл вничью с «Левадиакосом» (1:1). Именно после этой встречи Маринакис ворвался в раздевалку команды и произнес свою речь, отправив основной состав в незапланированный отпуск до конца сезона. В последних трех матчах чемпионата за «Олимпиакос» будут выступать футболисты молодежного состава.

— Я заново построю «Олимпиакос», и он станет той командой, о которой мы все мечтаем, — приводит слова Маринакиса греческая пресса. — Я вместе с фанатами достаточно долго вас терпел. Убирайтесь из команды, уходите в отпуск, за вас сыграет молодежь. Она любит «Олимпиакос» и его болельщиков куда больше. Вы же только думаете о красивых домах и крутых тачках, вам наплевать на команду. Я плачу миллионы, чтобы у вас было все необходимое. Уволил уже трех тренеров, но, кажется, именно вы во всем виноваты.

Отметим, что Маринакис не привык видеть, как его команда проигрывает — с 2011 по 2017 год «Олимпиакос» становился чемпионом.

Что еще нужно знать об одном из самых необычных владельцев?

В июне 2015 года Маринакиса отстранили от футбола, когда против него выдвинули следующие обвинения: управление преступной группировкой, мошенничество, попытка вымогательства, взятки с целью договориться о результате матча и взрыв, который угрожал жизни людей. Тот самый взрыв произошел в пекарне, принадлежавшей судье. Никто не пострадал, но бизнес рефери был уничтожен.

Маринакиса также считали лидером группировки «Система», которая занимается организацией договорных матчей. Дело тянулось с 2011 года. В прошлом месяце суд приговорил 58 человек к срокам от 30 месяцев до 10 лет, однако Маринакиса среди них не было.

Кто еще из президентов клубов совершал сумасшедшие поступки?

Иван САВВИДИ (ПАОК, Греция)

Источник: AFP 2018

В 2016 году ПАОК Саввиди не смог доиграть кубковый матч против «Олимпиакоса», так как болельщики его команды, недовольные судейством, выбежали на поле. После инцидента президент ПАОК выступил с речью, призвав федерацию футбола повлиять на судей.

— Хотел бы извиниться перед всеми, к сожалению, мы не наблюдаем каких-то позитивных сдвигов. И то, что видели на матче, просто неприемлемо. Готовы переиграть встречу с иностранным судьей. Мы не поедем на матч, если не будет переигровки, независимо, какое наказание ждет. Моя позиция по этому вопросу не изменится, — сказал владелец ПАОК в эфире местного телеканала Sport3. — Предупреждаю судей: не играйте с огнем. Если у вас проблемы с законом, отойдите в сторону. Ваши действия приводят к уголовным преступлениям на стадионе.

В 2018 году ситуация с забегом на поле повторилась. На этот раз судейством активно возмущались не только фанаты, но и сам Саввиди, который появился на поле с пистолетом. В результате греческая суперлига запретила президенту клуба посещать матчи в течение трех лет.

Бруну ДЕ КАРВАЛЬЮ («Спортинг», Португалия)

Источник: AFP 2018

Президент «Спортинга» когда-то был одним из ярых фанатов клуба, и все матчи смотрел с трибуны для ультрас. Еще тогда Карвалью мечтал когда-нибудь возглавить любимый клуб и сумел эту мечту исполнить.

Став президентом клуба, Карвалью за полгода приобрел славу сумасбродного руководителя. В Англии его даже назвали Дональдом Трампом португальского футбола.

Карвалью смотрит все матчи со скамейки запасных, пародирует президентов других клубов, отказывается сотрудничать с агентами вроде Жорже Мендеша и периодически обвиняет главного соперника «Бенфику» в коррупции и подкупе судей. Он ловко уволил неугодного ему тренера Марку Силву — хотя тот принес ему кубок Португалии — заявив, что тот не надел куртку с эмблемой клуба. У него хватило духу отстранить от команды лучшего игрока Андре Каррильо, как раз перед матчем Лиги Европы против «Локомотива». А не так давно Карвалью поссорился с президентом «Маритиму» прямо в подтрибунном помещении стадиона. Португальская лига долго разбирала, что же сделал президент «Спортинга»: плюнул в лицо коллеге или просто выпустил ему в лицо дым от электронной сигареты.

Здравко МАМИЧ («Динамо» З, Хорватия)

Источник: AFP 2018

Мамич пришел в клуб в 2003 году. И почти сразу приобрел не самую хорошую славу. Он часто грубил журналистам, угрожал расправой и нелестно отзывался об их профессии. Мамич спорил с ультрас, которые заявляли, что он плохо справляется со своими обязанностями. А потом защищал тех же ультрас от полиции. Например, в 2011 году он был арестован, когда пытался помешать полиции задержать фанатов, прорвавшихся на поле. За время, что Мамич занимал свой пост (2003−2016), в клубе сменилось 15 тренеров. В марте 2013 года его арестовали за угрозы в адрес министра спорта Хорватии. В ноябре 2015 года Мамич и еще пять человек были арестованы по подозрению в махинациях с трансферами и уклонении от уплаты налогов.

Аурелио ДЕ ЛАУРЕНТИС («Наполи», Италия).

Источник: AFP 2018

Президент «Наполи» прославился главным образом своими яркими цитатами. Вот некоторые из них.

«Я хочу выиграть чемпионат Италии и Лигу чемпионов. Сарри — великий тренер, который понимает инновации. Он изучает футбол. Я бы никогда не поменял Сарри на Гвардьолу. Даже за такую же зарплату».

Когда Месси отправился в сборную Аргентины, чтобы сыграть на Кубке Америки, де Лаурентис выдал следующее: «Месси — кретин. На его месте я бы отказался от участия в турнире, сказав, что не желаю играть под руководством идиотов, которые понятия не имеют, как правильно использовать мои возможности на поле».

А вот как президент «Наполи» отозвался о Лиге Европы: «Мне нет дела до этого дерьмового турнира. Спасибо Блаттеру и Платини, теперь Лига Европы ничего не стоит».

Винсент ТАН («Кардифф Сити», Уэльс)

Источник: AFP 2018

Малазийский бизнесмен очень быстро заставил себя ненавидеть, хотя считал, что делает для клуба благое дело. Болельщики считали Тана врагом номер один и освистывали на каждом матче. Нужно сказать, было за что. У президента было уникальное видение трансферной политики: клуб в какой-то момент подписывал игроков, в дате рождения которых была счастливая цифра восемь. В одном из интервью Тан жаловался, что его игрок Маршалл забивает мало голов, забыв о том, что по амплуа Дэвида — вратарь.

И главное — бизнесмен произвел ребрэндинг клуба: вместо ласточек на гербе появился дракон, а игровая форма стала красного цвета.

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