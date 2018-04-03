Болельщик шел на матч 6 дней, чтобы помочь больной девочке

53-летний почтальон из Биркенхеда 6 дней шел на матч своей команды пешком, чтобы собрать деньги на лечение 4-летней девочки Эди, у которой обнаружили опухоль мозга.



Хеллон работает вместе с тетей Эди, от нее он и узнал о случившемся. Родители девочки хотят собрать 700 тысяч фунтов — они переехали в Мехико, где одна из клиник разработала новый метод химиотерапии для таких случаев. Сейчас им перевели почти 200 тысяч фунтов.



Болельщик «Транмера» каждый день шел по 80 км и собрал за это время 3 тысячи фунтов. К его огорчению матч в 4-й лиге Англии против «Довера», до которого он добирался почти неделю, отменили за 2 часа до стартового свистка из-за плохой погоды — поле было залито водой после дождей.



«Как только я добрался до стадиона, я почувствовал себя отлично. Но новость о том, что матч отменили, расстроила меня. Впрочем, я делал все это для Эди. Это один из моих лучших поступков в жизни, это трудно выразить словами. За день до матча я узнал, что Эли впервые перевели из реанимации за последние 4 недели, это воодушевило меня в конце моего похода», — сообщил Хеллон.