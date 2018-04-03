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Английские фанаты подрались прямо на поле (видео)
В Англии фанаты «Крю» и «Порт Вэйла» устроили массовую драку на футбольном поле.
В Англии фанаты «Крю» и «Порт Вэйла» устроили массовую драку на футбольном поле.
На следующий день после Пасхи «Крю» из третьей английской лиги принимал принципиального соперника — «Порт Вэйл». Беспорядки на трибунах начались еще до стартового свистка: на одну из трибун были брошены две дымовые шашки. После этого одна девушка покинула стадион — ей потребовалась помощь врачей.
На матче работали более 100 полицейских, но они не смогли остановить выбегающих на поле фанатов обеих команд, и те начали драться друг с другом.
Всего на этом дерби было около 6800 болельщиков — в том числе 2250 фанов «Порт Вэйла».
Чеширская полиция по итогам беспорядков задержала двух человек.