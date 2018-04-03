Английские фанаты подрались прямо на поле (видео)

На следующий день после Пасхи «Крю» из третьей английской лиги принимал принципиального соперника — «Порт Вэйл». Беспорядки на трибунах начались еще до стартового свистка: на одну из трибун были брошены две дымовые шашки. После этого одна девушка покинула стадион — ей потребовалась помощь врачей.

На матче работали более 100 полицейских, но они не смогли остановить выбегающих на поле фанатов обеих команд, и те начали драться друг с другом.



Всего на этом дерби было около 6800 болельщиков — в том числе 2250 фанов «Порт Вэйла».



Чеширская полиция по итогам беспорядков задержала двух человек.