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16:35 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Английские фанаты подрались прямо на поле (видео)

В Англии фанаты «Крю» и «Порт Вэйла» устроили массовую драку на футбольном поле.

На следующий день после Пасхи «Крю» из третьей английской лиги принимал принципиального соперника — «Порт Вэйл». Беспорядки на трибунах начались еще до стартового свистка: на одну из трибун были брошены две дымовые шашки. После этого одна девушка покинула стадион — ей потребовалась помощь врачей.

Во время загрузки произошла ошибка.

На матче работали более 100 полицейских, но они не смогли остановить выбегающих на поле фанатов обеих команд, и те начали драться друг с другом.

Всего на этом дерби было около 6800 болельщиков — в том числе 2250 фанов «Порт Вэйла».

Чеширская полиция по итогам беспорядков задержала двух человек.

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