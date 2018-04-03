«Тоттенхэм» объявил о рекордной годовой прибыли в £ 306 млн

К 30 июня 2017 года лондонцам удалось заработать £ 306,3 млн (€ 350 млн), что является клубным рекордом. При этом прибыль выросла на 46% по сравнению с показателем, зафиксированным годом ранее — £ 209,8 млн (€ 239 млн). Такая прибыль связана с ростом цен на права на трансляции матчей, а также с участием «шпор» в еврокубках.



В нынешней еврокубковой кампании «Тоттенхэму» удалось дойти до 1/8 финала Лиги чемпионов. В турнирной таблице английской Премьер-лиги клуб занимает 4-е место.