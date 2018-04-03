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12:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» объявил о рекордной годовой прибыли в £ 306 млн

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» объявил о рекордной прибыли за сезон-2016/17, сообщает Sky Sports.

Источник: Reuters

К 30 июня 2017 года лондонцам удалось заработать £ 306,3 млн (€ 350 млн), что является клубным рекордом. При этом прибыль выросла на 46% по сравнению с показателем, зафиксированным годом ранее — £ 209,8 млн (€ 239 млн). Такая прибыль связана с ростом цен на права на трансляции матчей, а также с участием «шпор» в еврокубках.

В нынешней еврокубковой кампании «Тоттенхэму» удалось дойти до 1/8 финала Лиги чемпионов. В турнирной таблице английской Премьер-лиги клуб занимает 4-е место.

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