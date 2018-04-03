Английский клуб премирует игроков походом в Макдоналдс

Игроки команды за каждую победу получают 200 фунтов на поход в Макдоналдс или другой ресторан быстрого питания.



Футбольная лига Англии потребовала объяснений от владельца клуба, указав, что бонусы за каждый матч не прописаны в контрактах игроков.



Холт в ответ написал в своем твиттере, что выдает футболистам не клубные деньги, а свои собственные, поэтому это не является нарушением регламента.



Отметим, что если «Аккрингтон» не побеждает, то игроки должны платить за себя сами.



«Аккрингтон» занимает первое место в третьей лиге, команда выиграла в этом сезоне 25 матчей из 39.