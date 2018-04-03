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11:29 (мск)

Английский клуб премирует игроков походом в Макдоналдс

Владелец клуба третьей лиги Англии «Аккрингтон» Энди Холт рассказал, как мотивирует своих футболистов.

Игроки команды за каждую победу получают 200 фунтов на поход в Макдоналдс или другой ресторан быстрого питания.

Футбольная лига Англии потребовала объяснений от владельца клуба, указав, что бонусы за каждый матч не прописаны в контрактах игроков.

Холт в ответ написал в своем твиттере, что выдает футболистам не клубные деньги, а свои собственные, поэтому это не является нарушением регламента.

Отметим, что если «Аккрингтон» не побеждает, то игроки должны платить за себя сами.

«Аккрингтон» занимает первое место в третьей лиге, команда выиграла в этом сезоне 25 матчей из 39.

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