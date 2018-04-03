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12:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бывший игрок ЦСКА врал про фамилию и возраст

Президент клуба «Этуаль д’Абодо» Ибрагим Коне заявил, что экс-нападающий «Кубани», «Анжи» и ЦСКА Ласина Траоре сменил фамилию и возраст во время выступления за ивурийский «Стад Абиджан» с 2007 по 2008 год.

Источник: РИА "Новости"

После этого он перешел в свой первый европейский клуб ЧФР. По словам Коне, сейчас форварду на самом деле 29 лет, а не 27, и его настоящая фамилия Манене. В «Этуали д'Абодо» Траоре начинал свою карьеру.

— Это просто не спортивно, именно поэтому я жалуюсь. Мы его тренировали и ничего не получили за это, — сказал Кане в эфире радиостанции RFI. — Отсутствие нашего клуба в его паспорте привело к имиджевым потерям. Я жду, чтобы федерация возместили нам ущерб, иначе я обращусь в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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