Бывший игрок ЦСКА врал про фамилию и возраст

После этого он перешел в свой первый европейский клуб ЧФР. По словам Коне, сейчас форварду на самом деле 29 лет, а не 27, и его настоящая фамилия Манене. В «Этуали д'Абодо» Траоре начинал свою карьеру.

— Это просто не спортивно, именно поэтому я жалуюсь. Мы его тренировали и ничего не получили за это, — сказал Кане в эфире радиостанции RFI. — Отсутствие нашего клуба в его паспорте привело к имиджевым потерям. Я жду, чтобы федерация возместили нам ущерб, иначе я обращусь в Спортивный арбитражный суд (CAS).