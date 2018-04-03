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10:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Челси» могут покинуть девять игроков, включая Азара и Куртуа

Девять игроков «Челси» могут покинуть команду в ближайшее трансферное окно, утверждает The Telegraph.

Источник: AP 2018

Речь идет об Эдене Азаре, Тибо Куртуа, Сеске Фабрегасе, Педро, Гэри Кэйхилле, Давиде Луизе, Оливье Жиру, Курте Зума и Миши Батшуайи.

Ранее стало известно, что если руководство лондонцев захочет уволить главного тренера Антонио Конте, то должно будет выплатить ему неустойку в размере 9 миллионов фунтов стерлингов.

Азар и Куртуа могут не продлить соглашения с «Челси», если клуб не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона. У Фабрегаса, Педро, Кэхилла, Луиза, Жиру летом сроки контрактов сократятся до одного года, а «Челси» не намерен заключать долгосрочные соглашения с игроками, чей возраст превышает 30 лет.

Решение о будущем отданных в аренду Батшуайи («Боруссия») и Зума («Стоук Сити») будет принято после определенности с позицией главного тренера.

«Челси» после 31 тура занимает пятое в место в чемпионате Англии с 56 очками. Команда отстает от четвертого, лигочемпионского места на 8 баллов.

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