«Челси» могут покинуть девять игроков, включая Азара и Куртуа

Ранее стало известно, что если руководство лондонцев захочет уволить главного тренера Антонио Конте, то должно будет выплатить ему неустойку в размере 9 миллионов фунтов стерлингов.

Азар и Куртуа могут не продлить соглашения с «Челси», если клуб не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона. У Фабрегаса, Педро, Кэхилла, Луиза, Жиру летом сроки контрактов сократятся до одного года, а «Челси» не намерен заключать долгосрочные соглашения с игроками, чей возраст превышает 30 лет.