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«Челси» могут покинуть девять игроков, включая Азара и Куртуа
Девять игроков «Челси» могут покинуть команду в ближайшее трансферное окно, утверждает The Telegraph.
Девять игроков «Челси» могут покинуть команду в ближайшее трансферное окно, утверждает The Telegraph.
Речь идет об Эдене Азаре, Тибо Куртуа, Сеске Фабрегасе, Педро, Гэри Кэйхилле, Давиде Луизе, Оливье Жиру, Курте Зума и Миши Батшуайи.
Ранее стало известно, что если руководство лондонцев захочет уволить главного тренера Антонио Конте, то должно будет выплатить ему неустойку в размере 9 миллионов фунтов стерлингов.
Решение о будущем отданных в аренду Батшуайи («Боруссия») и Зума («Стоук Сити») будет принято после определенности с позицией главного тренера.
«Челси» после 31 тура занимает пятое в место в чемпионате Англии с 56 очками. Команда отстает от четвертого, лигочемпионского места на 8 баллов.