Известный эксперт назвал явного аутсайдера КПЛ-2018

О том, какие команды можно выделить по игре на старте чемпионата страны, а кого следует отнести к аутсайдерам, Sports.kz попробовал узнать у известного казахстанского футбольного функционера Халимжана Ержанова.

— Те команды, которые пока не набрали ни одного очка, наверное, все-таки, уже будут аутсайдерами. «Кызыл-Жару СК» не хватает опыта, — все-таки, северяне долгое время не выступали в КПЛ, поэтому им будет очень тяжело. Это, наверное, явный аутсайдер.

В «Жетысу» такой тренер, как Огай, должен поставить игру, и команда должна заиграть. Приятно удивил, например, карагандинский «Шахтер» — неплохая команда. От «Атырау» я ожидал большего: все-таки, Вахид Масудов — не тот тренер, который борется за выживание, он хороший специалист, поэтому нефтяники должны еще прибавить.