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10:12 (мск), источник: Sports.kz

Известный эксперт назвал явного аутсайдера КПЛ-2018

Первые туры КПЛ показали серьезный настрой всех участников решать задачи, поставленные руководством клубов на сезон.

О том, какие команды можно выделить по игре на старте чемпионата страны, а кого следует отнести к аутсайдерам, Sports.kz попробовал узнать у известного казахстанского футбольного функционера Халимжана Ержанова.

— Те команды, которые пока не набрали ни одного очка, наверное, все-таки, уже будут аутсайдерами. «Кызыл-Жару СК» не хватает опыта, — все-таки, северяне долгое время не выступали в КПЛ, поэтому им будет очень тяжело. Это, наверное, явный аутсайдер.

В «Жетысу» такой тренер, как Огай, должен поставить игру, и команда должна заиграть. Приятно удивил, например, карагандинский «Шахтер» — неплохая команда. От «Атырау» я ожидал большего: все-таки, Вахид Масудов — не тот тренер, который борется за выживание, он хороший специалист, поэтому нефтяники должны еще прибавить.

«Кайрат» немножко разочаровал тем, что не чувствуется той прошлогодней или позапрошлогодней игры, когда алматинцы сметали всех со своего пути. По игре с «Актобе» — там не почувствовалось, что кайратовцы намного сильнее соперника, — была равная борьба, — считает эксперт.

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