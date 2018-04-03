Известный эксперт назвал явного аутсайдера КПЛ-2018
Первые туры КПЛ показали серьезный настрой всех участников решать задачи, поставленные руководством клубов на сезон.
Первые туры КПЛ показали серьезный настрой всех участников решать задачи, поставленные руководством клубов на сезон.
О том, какие команды можно выделить по игре на старте чемпионата страны, а кого следует отнести к аутсайдерам, Sports.kz попробовал узнать у известного казахстанского футбольного функционера Халимжана Ержанова.
— Те команды, которые пока не набрали ни одного очка, наверное,
В «Жетысу» такой тренер, как Огай, должен поставить игру, и команда должна заиграть. Приятно удивил, например, карагандинский «Шахтер» — неплохая команда. От «Атырау» я ожидал большего:
«Кайрат» немножко разочаровал тем, что не чувствуется той прошлогодней или позапрошлогодней игры, когда алматинцы сметали всех со своего пути. По игре с «Актобе» — там не почувствовалось, что кайратовцы намного сильнее соперника, — была равная борьба, — считает эксперт.