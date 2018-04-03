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08:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» подтвердил, что проведёт предсезонный тур в США

Обнародованы планы «Манчестер Юнайтед» относительно предсезонной подготовки.

Источник: Reuters

В летний период манкунианцы намерены посетить США, сообщает официальный сайт клуба.

Ожидается, что в США «Манчестер Юнайтед» проведёт пять выставочных матчей, в том числе в рамках товарищеского International Champions Cup.

19 июля «МЮ» встретится с мексиканским клубом «Америка» из Лиги МХ в Аризоне, на стадионе университета Финикса. Через три дня, «красные дьяволы» проведут матч с клубом MLS «Сан-Хосе Эртквейкс» в Калифорнии. Остальные соперники «МЮ» станут известны позже.

«Манчестер Юнайтед» проводят в США предсезонный тур второй год подряд.

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