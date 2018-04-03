Олимпийская чемпионка во время азиатского турне ответила на вопросы в эфире японского телевидения
«Манчестер Юнайтед» подтвердил, что проведёт предсезонный тур в США
Обнародованы планы «Манчестер Юнайтед» относительно предсезонной подготовки.
Обнародованы планы «Манчестер Юнайтед» относительно предсезонной подготовки.
В летний период манкунианцы намерены посетить США, сообщает официальный сайт клуба.
Ожидается, что в США «Манчестер Юнайтед» проведёт пять выставочных матчей, в том числе в рамках товарищеского International Champions Cup.
19 июля «МЮ» встретится с мексиканским клубом «Америка» из Лиги МХ в Аризоне, на стадионе университета Финикса. Через три дня, «красные дьяволы» проведут матч с клубом MLS «Сан-Хосе Эртквейкс» в Калифорнии. Остальные соперники «МЮ» станут известны позже.
«Манчестер Юнайтед» проводят в США предсезонный тур второй год подряд.