«Манчестер Юнайтед» подтвердил, что проведёт предсезонный тур в США

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В летний период манкунианцы намерены посетить США, сообщает официальный сайт клуба.

Ожидается, что в США «Манчестер Юнайтед» проведёт пять выставочных матчей, в том числе в рамках товарищеского International Champions Cup.

19 июля «МЮ» встретится с мексиканским клубом «Америка» из Лиги МХ в Аризоне, на стадионе университета Финикса. Через три дня, «красные дьяволы» проведут матч с клубом MLS «Сан-Хосе Эртквейкс» в Калифорнии. Остальные соперники «МЮ» станут известны позже.