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«Бетис» обыграл «Хетафе» и вышел на шестое место в Примере
«Хетафе» потерпел поражение от «Бетиса» в матче 30-го тура чемпионата Испании.
«Хетафе» потерпел поражение от «Бетиса» в матче 30-го тура чемпионата Испании.
Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
В середине второго тайма хозяева могли выйти вперёд, но полузащитник Франсиско Портильо не реализовал пенальти. За одну минуту до конца основного времени матча нападающий Серхио Леон принёс севильской команде победу.
«Хетафе» (39 очков) занимает 11-е место в турнирной таблице испанской Примеры, «Бетис» (46) — шестое.
|Пепе Бордалас
|Солар Кике Сетьен
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|4
|3
|Угловые
|0
|22
|Фолы
|9
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Альберто Ундиано Мальенко (Испания)