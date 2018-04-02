Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Высоцкой до Толкалиной: гости и победители премии «Ника 2018»
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
15-летний сын Яны Рудковской рассказал, как его наказывает мать
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.04
Хетафе0
Бетис1
Футбол. Зарубежный
19:30
Удинезе
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
19:30
Дженоа
Кальяри
Футбол. Зарубежный
19:30
Аталанта
Сампдория
Футбол. Еврокубки
21:45
Севилья
Бавария
Футбол. Еврокубки
21:45
Ювентус
Реал
Все события
При остановке транзита газа через Украину сложится ЧС – Додон
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Игнашевич о 800 матче: Рядом с 900 играми Роналду мои «не катят»
Назван исполняющий обязанности главного тренера ФК «Краснодар»
Ирина Безрукова в элегантном платье станцевала с казаками
Регина Тодоренко вышла на сцену в купальнике
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
16ЦСКА — «Йокерит»: бессонница в Москве
12Самая красивая теннисистка мира (фото)
2 апреля, источник: Чемпионат.com

«Бетис» обыграл «Хетафе» и вышел на шестое место в Примере

«Хетафе» потерпел поражение от «Бетиса» в матче 30-го тура чемпионата Испании.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

В середине второго тайма хозяева могли выйти вперёд, но полузащитник Франсиско Портильо не реализовал пенальти. За одну минуту до конца основного времени матча нападающий Серхио Леон принёс севильской команде победу.

«Хетафе» (39 очков) занимает 11-е место в турнирной таблице испанской Примеры, «Бетис» (46) — шестое.

Хетафе 0:1
Первый тайм: 0:0
Бетис
2.04.2018, 22:00 основной раунд: 30-й тур Coliseum Alfonso Perez
Главные тренеры
Пепе Бордалас Солар Кике Сетьен
Голы
7 Серхио Леон (А. Барраган) 89′
Нереализованные пенальти
65′ Ф. Портильо 12
Составы
Висенте Гуаита 13
Виторину Габриэл Антунеш 3
26′ Бруно Гонсалес 4
Леандро Кабрера 6
Дамиан Суарес 22
Файкаль Фажр 21
45′ Видаль Хорхе Молина 19
45′ Амат Ндиай 23
81′ Матье Фламини 8
Гаку Сибасаки 10
35′ 82′ Франсиско Портильо 12
Даниэль Пачеко 20
73′ Родригес Анхель 9
Уго Дуро 30
13 Антонио Адан
5 Хорди Амат
15 Марк Бартра 72′
19 Антонио Барраган
23 Аисса Манди
28 Хуниор Фирпо 90+1′
6 Фабиан Руис
18 Андрес Гуардадо
3 Франсиско Фернандес Хави Гарсия 78′
17 Санчес Родригес Хоакин
10 Риад Будебуз 68′
7 Серхио Леон
33 Лорен Морон 83′
12 Джоэл Кэмпбелл
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 4
3 Угловые 0
22 Фолы 9
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бетис
НовостиМатчиСоставСтатистика
Хетафе
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чтобы убиться. Трусова уже сейчас прыгает круче Загитовой, но это тупик
На всё воля Путина. Что ждёт наш футбол после выборов
Конец интриги? Мощный натиск СКА не выдержал даже Сорокин
Кузнецов vs Малкин: будет ли продолжение конфликта русских звезд
«По-дружески и ничего более»: Загитова рассказала о парнях
Назван исполняющий обязанности главного тренера ФК «Краснодар»
«Челси» придется заплатить Конте 9 млн фунтов при увольнении
«Дзюба или Заболотный? Без сомнений: я». Блиц от «Гадкого Дзюбы»
«Рубин» требует ФИФА взыскать с Сонга 40 миллионов евро
Новости
Авто
Новый Ford Focus: первое видео и дата премьеры Если верить короткому видеотизеру, европейская премьера «Фокуса» нового поколения состоится на следующей неделе
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Анна Хилькевич ждет второго ребенка У актрисы уже есть 2-летняя дочь.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь