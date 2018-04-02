«Бетис» обыграл «Хетафе» и вышел на шестое место в Примере

Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

В середине второго тайма хозяева могли выйти вперёд, но полузащитник Франсиско Портильо не реализовал пенальти. За одну минуту до конца основного времени матча нападающий Серхио Леон принёс севильской команде победу.