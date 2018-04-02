«Челси» придется заплатить Конте девять миллионов фунтов в случае увольнения

Как сообщает The Telegraph, Конте не намерен расторгать контракт по собственному желанию.
Если клуб захочет отправить его в отставку, то им придется заплатить девять миллионов фунтов неустойки.
При этом не исключен вариант увольнения Конте с сохранением зарплаты до того момента, как он найдет новое место работы. Среди кандидатов на замену Конте называются Луис Энрике и Томас Тухель.
В текущем сезоне «Челси» занимает пятое место в чемпионате Англии, имея в активе 56 очков после 31 матча. От идущего четвертым «Тоттенхэма» команда отстает на семь очков.