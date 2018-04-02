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19:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лионель Месси: Не знаю, когда уйду из футбола

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не знает, в каком возрасте он завершит карьеру игрока.

Источник: AFP 2018

По словам аргентинца, он еще не добился всех поставленных целей.

— Сколько мне осталось играть? Это очень сложный вопрос, — передает AS слова Месси. Я не знаю, надеюсь, у меня впереди еще несколько лет. Желания и энтузиазма все больше с каждым днем. У меня еще есть много целей, которых я хотел бы достичь. Сейчас я чувствую себя очень хорошо и не знаю, когда уйду из футбола. Может быть еще рано думать об этом, но этот день обязательно наступит.

Напомним, что Месси ни разу не выигрывал чемпионат мира и Кубок Америки.

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