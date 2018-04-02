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Лионель Месси: Не знаю, когда уйду из футбола
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не знает, в каком возрасте он завершит карьеру игрока.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не знает, в каком возрасте он завершит карьеру игрока.
По словам аргентинца, он еще не добился всех поставленных целей.
— Сколько мне осталось играть? Это очень сложный вопрос, — передает AS слова Месси. Я не знаю, надеюсь, у меня впереди еще несколько лет. Желания и энтузиазма все больше с каждым днем. У меня еще есть много целей, которых я хотел бы достичь. Сейчас я чувствую себя очень хорошо и не знаю, когда уйду из футбола. Может быть еще рано думать об этом, но этот день обязательно наступит.
Напомним, что Месси ни разу не выигрывал чемпионат мира и Кубок Америки.