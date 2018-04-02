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16:23 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Месси опубликовал семейные фото

Звезда «Барселоны» Лионель Месси провел Пасху со своей семьей. Аргентинец опубликовал фото в своем инстаграме.

В фотосессии приняли участие родители Лео, его жена Антонелла и сыновья Тьяго, Матео и Чиро.

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В субботу Месси провел первый матч после травмы. В игре с «Севильей» он вышел на замену и забил на 89-й минуте, что позволило «Барселоне» уйти от поражения.

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