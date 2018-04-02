Месси опубликовал семейные фото

В фотосессии приняли участие родители Лео, его жена Антонелла и сыновья Тьяго, Матео и Чиро.

В субботу Месси провел первый матч после травмы. В игре с «Севильей» он вышел на замену и забил на 89-й минуте, что позволило «Барселоне» уйти от поражения.