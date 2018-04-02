Олимпийская чемпионка во время азиатского турне ответила на вопросы в эфире японского телевидения
Месси опубликовал семейные фото
Звезда «Барселоны» Лионель Месси провел Пасху со своей семьей. Аргентинец опубликовал фото в своем инстаграме.
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Звезда «Барселоны» Лионель Месси провел Пасху со своей семьей. Аргентинец опубликовал фото в своем инстаграме.
В фотосессии приняли участие родители Лео, его жена Антонелла и сыновья Тьяго, Матео и Чиро.
В субботу Месси провел первый матч после травмы. В игре с «Севильей» он вышел на замену и забил на 89-й минуте, что позволило «Барселоне» уйти от поражения.