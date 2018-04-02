Неймар показал, как восстанавливается после травмы (фото)

Самый дорогой игрок мира хочет набрать форму к чемпионату мира в России. Пока же Неймар по-прежнему носит защитный ботинок на травмированной ноге.



Сегодня Неймар опубликовал фото в сторис инстаграма, как он отдыхает со своей девушкой Бруной Маркезинье.