Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
Неймар показал, как восстанавливается после травмы (фото)
Форвард «ПСЖ» Неймар продолжает восстанавливаться после травмы ноги в Бразилии.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Форвард «ПСЖ» Неймар продолжает восстанавливаться после травмы ноги в Бразилии.
Самый дорогой игрок мира хочет набрать форму к чемпионату мира в России. Пока же Неймар
Сегодня Неймар опубликовал фото в сторис инстаграма, как он отдыхает со своей девушкой Бруной Маркезинье.
Напомним, у бразильца был перелом пятой плюсневой кости. Ожидается, что восстановление после операции, которая прошла 3 марта, займет около 3 месяцев.