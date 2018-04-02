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16:18 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Неймар показал, как восстанавливается после травмы (фото)

Форвард «ПСЖ» Неймар продолжает восстанавливаться после травмы ноги в Бразилии.

Источник: Instagram Неймара

Самый дорогой игрок мира хочет набрать форму к чемпионату мира в России. Пока же Неймар по-прежнему носит защитный ботинок на травмированной ноге.

Сегодня Неймар опубликовал фото в сторис инстаграма, как он отдыхает со своей девушкой Бруной Маркезинье.

Напомним, у бразильца был перелом пятой плюсневой кости. Ожидается, что восстановление после операции, которая прошла 3 марта, займет около 3 месяцев.

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