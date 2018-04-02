Фримпонг: Аршавин был ленив, но хорош на поле

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Фримпонг дал интервью британской газете The Telegraph, в котором вспомнил время, проведенное в «Арсенале», не забыв и про бывшего капитана сборной России.

«Он был ужасен во время тренировок, всегда работал очень расслабленно. Но в день игры был очень хорош», — сказал ганский футболист.