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15:59 (мск), источник: Р-Спорт

Фримпонг: Аршавин был ленив, но хорош на поле

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Бывший игрок лондонского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг заявил, что Андрей Аршавин ленился во время тренировок в английском футбольном клубе, но в дни матчей был на высоте.

Источник: Reuters

Фримпонг дал интервью британской газете The Telegraph, в котором вспомнил время, проведенное в «Арсенале», не забыв и про бывшего капитана сборной России.

«Он был ужасен во время тренировок, всегда работал очень расслабленно. Но в день игры был очень хорош», — сказал ганский футболист.

Аршавин привлек внимание зарубежных клубов еще во время чемпионата Европы 2008 года и зимой перешел в «Арсенал», в котором играл до 2013 года, а затем вернулся в Россию. Российский полузащитник провел 145 матчей в футболке «канониров», забив 31 гол. Сейчас 36-летний Аршавин выступает за казахстанский «Кайрат».

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