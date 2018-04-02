Озил потроллил полицию Стока в твиттере

В августе 2017 года болельщик «Арсенала» с ником TheIwobiEffect в твиттере обратился к полиции Стока с заявлением об ограблении: его команда только что проиграла «Сток Сити» 0:1.



Полиция извинилась за долгий ответ, написав, что за это время они пытались найти пропавшего человека по фамилии Озил.



А теперь уже Озил ответил на эту шутку: «Полиция Стока не помогла в деле об ограблении прошлым летом, пришлось заняться этим самим. С радостью заявляю, что мы заслуженно заработали три очка сегодня для болельщика с ником TheIwobiEffect и других «канониров».