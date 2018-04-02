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12:41 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Озил потроллил полицию Стока в твиттере

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил после победы над «Сток Сити» (3:0) пошутил над полицией Сток-он-Трента.

Источник: Reuters

В августе 2017 года болельщик «Арсенала» с ником TheIwobiEffect в твиттере обратился к полиции Стока с заявлением об ограблении: его команда только что проиграла «Сток Сити» 0:1.

Полиция извинилась за долгий ответ, написав, что за это время они пытались найти пропавшего человека по фамилии Озил.

А теперь уже Озил ответил на эту шутку: «Полиция Стока не помогла в деле об ограблении прошлым летом, пришлось заняться этим самим. С радостью заявляю, что мы заслуженно заработали три очка сегодня для болельщика с ником TheIwobiEffect и других «канониров».

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам Озил заработал в победном матче со «Стоком» пенальти, а форвард Пьер-Эмерик Обамеянг сделал дубль, забив 5 голов в первых 6 матчах за «Арсенал» в премьер-лиге.

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