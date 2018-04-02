«Галатасарай» пропустил удивительный гол (видео)

Полузащитник «Трабзонспора» Юрай Куцка забил красивым ударом с центра поля в самом конце второго тайма. Словака сбили с ног в центральном круге, но он быстро поднялся и пробил, не дожидаясь свистка арбитра. Вратарь «Галатасарая» Фернандо Муслера такого явно не ожидал.



Тем не менее, «Галатасарай» победил 2:1 и остался на первом месте в турецкой суперлиге.