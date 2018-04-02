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12:08 (мск)

«Галатасарай» пропустил удивительный гол (видео)

Лидер чемпионата Турции «Галатасарай» пропустил необычный гол.

Полузащитник «Трабзонспора» Юрай Куцка забил красивым ударом с центра поля в самом конце второго тайма. Словака сбили с ног в центральном круге, но он быстро поднялся и пробил, не дожидаясь свистка арбитра. Вратарь «Галатасарая» Фернандо Муслера такого явно не ожидал.

Тем не менее, «Галатасарай» победил 2:1 и остался на первом месте в турецкой суперлиге.

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    Галатасарай
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