Максимальные «Астана», «Ордабасы» и первая осечка «Кайрата». Обзор третьего тура КПЛ

«Астана» на классе разобралась с «Кайсаром», решив исход встречи к 15-й минуте, когда кызылординцев огорчили Патрик Твумаси и Роман Муртазаев. Несмотря на это, Григорий Бабаян остался недоволен действиями некоторых своих игроков, заодно отметив о необходимости укрепления состава. Впрочем, его можно понять. Астанчане после ухода Жуниора Кабананги так и не приобрели забивного форварда, а Алексей Щеткин и Роман Муртазаев с этой задачей вряд ли справятся в полной мере. Но учитывая, что трансферное окно закроется 3 апреля, до лета столичному клубу придется обойтись своими ресурсами. Вопрос атаки, возможно, удастся закрыть перед еврокубковыми матчами. Как бы то ни было, «Астана» после трех туров уверенно лидирует в чемпионате, не пропустив к тому же ни одного мяча.

Что касается «Кайсара», команда Стойчо Младенова смотрелась весьма достойно, в некоторых эпизодах ей явно не повезло. Не исключено, что в следующих турах ее прорвет, пока же кызылодинцы идут десятыми в таблице.

Без потерь в премьер-лиге идет также «Ордабасы», расположившийся на второй строчке. Шымкентцы в непростом матче в гостях вырвали победу у «Атырау». Абдулаи Диакате реализовал пенальти на 72-й минуте, в оставшееся время до финального свистка «нефтяники» не смогли отыграться и опустились на последнее 12-е место. Подопечным Вахида Масудова не мешало бы встрепенуться и уже начинать вкатываться в сезон, в противном случае их турнирное положение будет только усугубляться.

«Актобе» и «Кайрат» сильнейшего не выявили — 1:1. Если «красно-белых» этот итог устроил, алматинцы потеряли важные очки. Кроме того, кайратовцы снова не показали своей лучшей игры. Вроде бы в своей манере давили, но как-то прямолинейно. Надо сказать, что и поле в Шымкенте по своему качеству не соответствовало искрометной игре. Как итог, «Кайрат» после первой осечки в сезоне только третий в таблице, «Актобе» — седьмой.

«Иртыш» после двух побед в двух играх потерпел первое поражение. Наверное, павлодарцы могли бы и лучше сыграть, хотя отдадим должное уральцам, выложились в родных стенах и заслуженно набрали три очка. Надеемся, свою боевитость команда Владимира Мазяра продемонстрирует и в следующей игре с «Кайратом» в Алматы, а «Иртыш» сделает правильные выводы.

«Кызыл-Жар СК» был близок к тому, чтобы набрать первые очки в чемпионате. Во всяком случае после первого тайма вел в счете. Однако «Тобол» показал характер, благодаря голам своих новичков Таната Нусербаева и Максима Федина одержал волевую победу. Этим самым костанайцы реабилитировались за домашнее поражение в предыдущем туре от «Шахтера» (0:1). В свою очередь петропавовцам не стоит раскисать даже после трех поражений подряд, ведь они демонстрируют достаточно неплохую игру. Рано или поздно их должно прорвать, главное не терять веру в свои силы.

«Шахтер» немного не дотерпел, чтобы отпраздновать вторую победу кряду. Карагандинцы после гола Сергея Шаффа перед самым перерывом намеревались в дальнейшем сыграть по счету, но не вышло. За девять минут до конца основного времени Олег Хромцов провел ответный мяч. Как следствие, талдыкорганцы прервали серию из двух поражений и с последнего 12-го места поднялись на девятое. «Шахтер» — на шестой позиции.