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10:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Челси» — без Лиги чемпионов?

«СЭ» выделяет основное из 32-го тура премьер-лиги.

Источник: Reuters

«АРСЕНАЛ» ПОБЕДИЛ. ДАЛЬШЕ — ЦСКА

«Арсенал» — «Стоук Сити» — 3:0 (0:0)
Голы: Обамеянг, 75 — с пенальти (1:0). Обамеянг, 86 (2:0). Ляказетт, 89 — с пенальти (3:0).

Лондонцы провели посредственную игру с одним из главных аутсайдеров сезона «Стоук Сити», хоть и разгромили его. Обамеянгу и компании многое позволяли, что типично для любой встречи «Стоука», однако с игры «канониры» забили лишь раз. Два других гола — с пенальти.

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Интересно, что Обамеянг сам отказался от хет-трика: на 89-й минуте в ворота «гончаров» был назначен 11-метровый, но габонец позволил его исполнить вышедшему на замену Ляказетту. Француз попал и первым среди игроков «Арсенала» пробил планку в 10 мячей за чемпионат. Позади 31 матч.

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Кстати, Обамеянг вышел на игру с необычным дизайном прически. На левой части затылка было написано имя бабушки форварда, которая ушла из жизни на прошлой неделе.

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КОНТЕ: 8 ОЧКОВ ОТСТАВАНИЯ

«Челси» — «Тоттенхэм» — 1:3 (1:1)
Голы: Мората, 30 (1:0). Эриксен, 45+1 (1:1). Алли, 62 (1:2). Алли, 66 (1:3).

32-й тур выделил и подчеркнул зону Лиги чемпионов. Идущий четвертым «Тоттенхэм» победил «Челси» и оторвался от него на восемь очков. Других путей, в отличие от «Арсенала», у «синих» нет, так что в следующем году на «Стэмфорд Бридж», скорее всего, будет звучать гимн Лиги Европы.

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«Мы потеряли очень хороший шанс догнать “Тоттенхэм”, — констатировал очевидное Конте после игры. — Впереди семь матчей, и мы должны пытаться выиграть каждый. Конец сезона расставит всех на те места, которые они заслужили. Но не забывайте, что два года назад этот клуб занял десятое место. Мы стараемся сделать все, чтобы угодить болельщикам, но это всегда сложно сделать».

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Неясно, почему Роман Абрамович до сих пор не уволил Конте. Раньше неустойки не останавливали владельца «Челси», а сейчас ситуация такова, что и сам итальянец хочет уйти. Однако тренер и клуб продолжают сосуществовать, хотя совместной работой это не назовешь.

РЕКОРД САЛАХА

«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» — 1:2 (1:0)
Голы: Миливоевич, 13 — с пенальти (1:0). Мане, 49 (1:1). Салах, 84 (1:2).

Месяцы сменяют друг друга, «Ливерпуль» играет на разных стадионах, противостоит разным тренерам, а Салах продолжает забивать. Феноменальный сезон египтянин наверняка увенчает новым рекордом премьер-лиги — Салах уже отличился 29 раз, а до повторения достижения Ширера, Суареса и Криштиану Роналду осталось всего два мяча. Форвард «Ливерпуля» уже забил столько же, сколько Дрогба в сезоне-2009/10. Ни один африканец в премьер-лиге не добивался большего. Всего за сезон у Салаха уже 37 голов.

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Очередной мяч позволил «Ливерпулю» обыграть «Кристал Пэлас» в трудном матче. Однако главным действующим лицом встречи стал не Салах, а его партнер по атаке Мане. Сперва сенегалец за глупейшую симуляцию получил желтую карточку, а чуть позже зачем-то схватил мяч у своей штрафной, хотя арбитр не свистел. Мане явно пожалели — за это нарушение сенегалец должен был получить вторую желтую карточку.

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«МАНЧЕСТЕР СИТИ» ОСТАЛАСЬ ОДНА ПОБЕДА

«Эвертон» — «Манчестер Сити» — 1:3 (0:3)
Голы: Сане, 4 (0:1). Габриэл Жезус, 12 (0:2). Стерлинг, 37 (0:3). Боласье, 63 (1:3).

Вообще-то эту тему можно было вывести в заголовок, но мы не будем. Ответ на вопрос о чемпионе Англии давно ясен, и в субботу команда Пепа Гвардьолы просто сделала очередной шаг на пути к неотвратимому. «Сити» раздавил «Эвертон» всего за тайм: голы Сане, Габриэла Жезуса и Стерлинга обеспечили «горожанам» победу и рекорд. Только «Челси» в сезоне-2005/06 и «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2010/11 удавалось обыграть каждого из соперников в премьер-лиге хотя бы раз за чемпионат.

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«Еще одна игра — и мы станем чемпионами, — подчеркнул Гвардьола после матча. — Но сначала — «Энфилд». Действительно: победа через неделю над «Манчестер Юнайтед» обеспечит «Сити» титул, но в среду «горожанам» предстоит более важная встреча в Лиге чемпионов с «Ливерпулем».

СОВМЕСТНАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

«Манчестер Юнайтед» — «Суонси» — 2:0 (2:0)
Голы: Лукаку, 5 (1:0). Санчес, 20 (2:0).

Алексис Санчес наконец-то выдал классный матч: гол и голевая передача чилийца помогли «Манчестер Юнайтед» одолеть дома «Суонси». Не ахти какой соперник, конечно, но в нынешней ситуации для «МЮ» любые три очка одинаково ценны. Тем более что забивший первый мяч Лукаку пробил крутой показатель — 100 голов в премьер-лиге.

После матча Жозе Моуринью пребывал в отличном настроении и даже пригласил на пресс-конференцию своего соотечественника Карлуша Карвальяла. Тренер «Суонси» внешне был не очень расстроен поражением и Моуринью не отказал. Это была первая совместная пресс-конференция в премьер-лиге за долгие годы.

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«Уотфорд» — «Борнмут» — 2:2 (1:1). Голы: Кико Фемения, 13 (1:0). Кинг, 43 — с пенальти (1:1). Перейра, 49 (2:1). Дефо, 90+2 (2:2).

«Ньюкасл Юнайтед» — «Хаддерсфилд» — 1:0 (0:0). Гол: Перес, 80.

«Вест Хэм» — «Саутгемптон» — 3:0 (3:0). Голы: Жоау Мариу, 13 (1:0). Арнаутович, 17 (2:0). Арнаутович, 45+4 (3:0).

«Брайтон» — «Лестер» — 0:2 (0:0). Голы: Иборра, 83 (0:1). Варди, 90+6 (0:2). Нереализованный пенальти: Маррей (Б), 78 (вратарь).

«Вест Бромвич» — «Бернли» — 1:2 (0:1). Голы: Барнс, 22 (0:1). Вуд, 73 (0:2). Рондон, 83 (1:2).

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