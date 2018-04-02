Экс-футболист «Арсенала» назвал Аршавина худшим игроком на тренировках

В частности, он назвал атакующего полузащитника алматинского «Кайрата» Андрея Аршивина худшим из тех, с кем ему довелось тренироваться.

«Аршавин был ужасен на тренировках. Всегда ленился, был очень расслабленным. Но был очень хорош в день игры», — рассказал Фримпонг.