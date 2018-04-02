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09:31 (мск), источник: Sports.kz

Экс-футболист «Арсенала» назвал Аршавина худшим игроком на тренировках

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг рассказал о своих бывших одноклубниках.

В частности, он назвал атакующего полузащитника алматинского «Кайрата» Андрея Аршивина худшим из тех, с кем ему довелось тренироваться.

«Аршавин был ужасен на тренировках. Всегда ленился, был очень расслабленным. Но был очень хорош в день игры», — рассказал Фримпонг.

Напомним, у Аршавина действующий контракт с алматинским клубом до конца текущего сезона. В субботнем матче с «Актобе» (1:1) российский хавбек сделал результативную передачу на партнера по амплуа бразильца Исаэля, что позволило «Кайрату» сравнять счет. Помимо голевого паса, в активе Аршавина один забитый мяч в трех проведенных встречах Премьер-Лиги-2018.

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