Экс-футболист «Арсенала» назвал Аршавина худшим игроком на тренировках

В частности, он назвал атакующего полузащитника алматинского «Кайрата» Андрея Аршивина худшим из тех, с кем ему довелось тренироваться.
«Аршавин был ужасен на тренировках. Всегда ленился, был очень расслабленным. Но был очень хорош в день игры», — рассказал Фримпонг.
Напомним, у Аршавина действующий контракт с алматинским клубом до конца текущего сезона. В субботнем матче с «Актобе» (1:1) российский хавбек сделал результативную передачу на партнера по амплуа бразильца Исаэля, что позволило «Кайрату» сравнять счет. Помимо голевого паса, в активе Аршавина один забитый мяч в трех проведенных встречах Премьер-Лиги-2018.