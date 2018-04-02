«Шахтёр» предлагает Фонсеке зарплату в 9 млн евро в год

По данным Sports Mole, украинский клуб предлагает португальцу зарплату в 9 млн евро в год. 45-летний специалист также интересен английскому «Эвертону», но перебить такое предложение «ириски» вряд ли сумеют.



Фонсека тренирует «горняков» с 2016 года. Вместе с донетчанами он побеждал в чемпионате, Кубке и Суперкубке Украины и выходил в 1/8 Лиги чемпионов.