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08:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Шахтёр» предлагает Фонсеке зарплату в 9 млн евро в год

Руководство донецкого «Шахтёра» намерено переподписать главного тренера Паулу Фонсеку.

Источник: Reuters

По данным Sports Mole, украинский клуб предлагает португальцу зарплату в 9 млн евро в год. 45-летний специалист также интересен английскому «Эвертону», но перебить такое предложение «ириски» вряд ли сумеют.

Фонсека тренирует «горняков» с 2016 года. Вместе с донетчанами он побеждал в чемпионате, Кубке и Суперкубке Украины и выходил в 1/8 Лиги чемпионов.

Напомним, после 25-го тура чемпионата Украины «Шахтёр» занимает первое место, опережая киевское «Динамо» на 6 очков.

Шахтер Д
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