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20:49 (мск), источник: ТАСС

«Тоттенхэм» обыграл «Челси» в матче чемпионата Англии

ТАСС, 1 апреля. «Тоттенхэм» одержал победу над «Челси» со счетом 3:1 в гостевом матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

В составе победителей забитыми мячами отметились Кристиан Эриксен (45-я минута) и Деле Алли (62, 66). У проигравших отличился Альваро Мората (30). «Тоттенхэм», победивший «Челси» в гостях впервые с 12 февраля 1990 года, не проигрывает в чемпионате Англии на протяжении 13 матчей.

В турнирной таблице «Тоттенхэм» занимает четвертое место, набрав 64 очка, «Челси» с 56 очками идет пятым. В следующем туре «Тоттенхэм» 7 апреля в гостях сыграет со «Стоком», «Челси» на следующий день примет «Вест Хэм».

В другом матче игрового дня «Арсенал» дома разгромил «Сток» со счетом 3:0.

Челси 1:3
Первый тайм: 1:1
Тоттенхэм Хотспур
1.04.2018, 18:00 основной раунд: 32-й тур Stamford Bridge
Главные тренеры
Антонио Конте Маурисио Покеттино
Голы
30′ Альваро Мората (В. Мозес) 9
23 Кристиан Эриксен (Б. Дэйвис) 45+1′
20 Деле Алли (Э. Дайер) 62′
20 Деле Алли 66′
Составы
Вилли Кабальеро 1
Антонио Рюдигер 2
Андреас Кристенсен 27
Сесар Аспиликуэта 28
Эден Азар 10
Виллиан 22
Сеск Фабрегас 4
Н`Голо Канте 7
81′ Виктор Мозес 15
Оливье Жиру 18
83′ Маркос Алонсо 3
Эмерсон 33
88′ Альваро Мората 9
Каллум Хадсон-Одои 70
1 Юго Ллорис
2 Киран Триппьер
33 Бен Дэйвис 70′
5 Ян Фертонген
6 Давинсон Санчес
20 Деле Алли
23 Кристиан Эриксен
19 Мусса Дембеле
11 Эрик Ламела 88′
17 Мусса Сиссоко
7 Сон Хын Мин 74′
10 Харри Кейн
15 Эрик Дайер 81′
12 Виктор Ваньяма
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 12
4 Удары в створ 7
5 Угловые 5
4 Фолы 11
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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