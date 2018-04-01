«Тоттенхэм» обыграл «Челси» в матче чемпионата Англии

В составе победителей забитыми мячами отметились Кристиан Эриксен (45-я минута) и Деле Алли (62, 66). У проигравших отличился Альваро Мората (30). «Тоттенхэм», победивший «Челси» в гостях впервые с 12 февраля 1990 года, не проигрывает в чемпионате Англии на протяжении 13 матчей.