БАТЭ обыграл «Смолевичи» в последнем матче 1-го тура чемпионата Беларуси

В заключительном матче стартового тура действующие чемпионы страны победили на поле «Борисов-Арены» новобранцев высшей лиги футболистов «Смолевичей» со счетом 1:0. Хозяева начали игру очень активно и на 19-й минуте Дмитрий Бага поразил ворота Анатолия Тимофеева. До перерыва борисовчане имели возможности удвоить результат, но не использовали их. Во втором тайме результат не изменился.