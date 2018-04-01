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20:41 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ обыграл «Смолевичи» в последнем матче 1-го тура чемпионата Беларуси

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ победно стартовал в 28-м чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AFP 2018

В заключительном матче стартового тура действующие чемпионы страны победили на поле «Борисов-Арены» новобранцев высшей лиги футболистов «Смолевичей» со счетом 1:0. Хозяева начали игру очень активно и на 19-й минуте Дмитрий Бага поразил ворота Анатолия Тимофеева. До перерыва борисовчане имели возможности удвоить результат, но не использовали их. Во втором тайме результат не изменился.

Серебряные призеры прошлого чемпионата минские динамовцы выиграли у жодинского «Торпедо-БелАЗа» — 2:1, а футболисты могилевского «Днепра» с таким же результатом взяли верх над «Городеей». Остальные встречи стартового тура завершились вничью: «Луч» (Минск) — «Минск» — 0:0, «Неман» (Гродно) — «Витебск» — 1:1, «Гомель» — «Слуцк» — 0:0, «Ислочь» (Минский район) — «Торпедо» (Минск) — 1:1, «Шахтер» (Солигорск) — «Динамо» (Брест) — 0:0.

В следующем туре встречаются:

5 апреля

«Слуцк» — «Неман», «Динамо» (Брест) — «Луч».

6 апреля

«Минск» — БАТЭ, «Торпедо-БелАЗ» — «Смолевичи», «Днепр» — «Гомель».

7 апреля

«Торпедо» — «Городея», «Витебск» — «Шахтер», «Динамо (Минск) — «Ислочь».

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