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«Валенсия» одержала седьмую победу в последних восьми матчах Примеры
В матче 30-го тура чемпионата Испании «Леганес» принимал на своём поле «Валенсию».
В матче 30-го тура чемпионата Испании «Леганес» принимал на своём поле «Валенсию».
Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол записал на свой счёт форвард «Валенсии» Родриго, который отличился на 62-й минуте. Таким образом, «летучие мыши» одержали седьмую победу в последних восьми матчах Примеры при одной ничьей.
«Валенсия» (62 очка) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Леганес» (36)) — на 14-й строчке.
|Асьер Гаритано
|Марселино Гарсия Тораль
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|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|3
|1
|Удары в створ
|1
|5
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Марио Мелеро Лопес (Испания)