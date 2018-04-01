«Валенсия» одержала седьмую победу в последних восьми матчах Примеры

Источник: AFP 2018

Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол записал на свой счёт форвард «Валенсии» Родриго, который отличился на 62-й минуте. Таким образом, «летучие мыши» одержали седьмую победу в последних восьми матчах Примеры при одной ничьей.