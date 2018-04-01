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20:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Валенсия» одержала седьмую победу в последних восьми матчах Примеры

В матче 30-го тура чемпионата Испании «Леганес» принимал на своём поле «Валенсию».

Источник: AFP 2018

Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол записал на свой счёт форвард «Валенсии» Родриго, который отличился на 62-й минуте. Таким образом, «летучие мыши» одержали седьмую победу в последних восьми матчах Примеры при одной ничьей.

«Валенсия» (62 очка) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Леганес» (36)) — на 14-й строчке.

Леганес 0:1
Первый тайм: 0:0
Валенсия
1.04.2018, 17:15 основной раунд: 30-й тур Estadio Municipal de Butarque
Главные тренеры
Асьер Гаритано Марселино Гарсия Тораль
Голы
19 Морено Родриго (Д. Парехо) 62′
Составы
Иван Пичу Куэльяр 1
Унаи Бустинса 3
57′ Диего Рико 15
Хосеба Сальдуа 20
Димитриос Сиовас 22
Хавьер Эрасо 17
31′ дель Мармоль Рубен Перес 21
Нордин Амрабат 25
73′ Эсекиэль Муньос 19
88′ Клаудио Бовю 12
90′ Аппелт Пирес Габриэл 8
Хосе Наранхо 18
79′ Хулиан Рамос Омар 23
Набиль Эль-Жар 10
1 Хауме Доменеч 86′
3 Рубен Везу
5 Габриэл Паулиста
14 Хосе Гайя 89′
24 Эсекиэль Гарай
10 Даниэль Парехо 90+4′
16 Жоффре Кондогбья 33′
19 Морено Родриго
18 Карлос Солер 65′
33 Ферран Торрес
7 Гонсалу Гедеш 80′
11 Андреас Перейра
9 Симоне Дзадза 70′
8 Лусиано Вьетто
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 3
1 Удары в створ 1
5 Угловые 2
14 Фолы 16
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Марио Мелеро Лопес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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