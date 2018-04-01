Дубль Обамейянга помог «Арсеналу» разгромить «Сток Сити»

На 75-й минуте встречи счет ударом с пенальти открыл нападающий лондонского клуба Пьер-Эмерик Обамейянг. За четыре минуты до конца основного времени он же удвоил преимущество своей команды. В самой концовке игры форвард «Арсенала» Александр Ляказетт реализовал 11-метровый и установил окончательный счет.