Дубль Обамейянга помог «Арсеналу» разгромить «Сток Сити»

На 75-й минуте встречи счет ударом с пенальти открыл нападающий лондонского клуба Пьер-Эмерик Обамейянг. За четыре минуты до конца основного времени он же удвоил преимущество своей команды. В самой концовке игры форвард «Арсенала» Александр Ляказетт реализовал 11-метровый и установил окончательный счет.
После этой встречи «Арсенал» набрал 51 очко и расположился на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Сток Сити» с 27 баллами занимает 19-е место в чемпионате.
В следующем туре «Арсенал» дома сыграет с «Саутгемптоном», а «Сток Сити» на своем поле примет «Тоттенхэм».