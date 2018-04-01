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17:41 (мск), источник: Советский спорт

Дубль Обамейянга помог «Арсеналу» разгромить «Сток Сити»

Футболисты «Арсенала» на своем поле переиграли «Сток Сити» в матче 32-го тура чемпионата Англии со счетом 3:0.

На 75-й минуте встречи счет ударом с пенальти открыл нападающий лондонского клуба Пьер-Эмерик Обамейянг. За четыре минуты до конца основного времени он же удвоил преимущество своей команды. В самой концовке игры форвард «Арсенала» Александр Ляказетт реализовал 11-метровый и установил окончательный счет.

После этой встречи «Арсенал» набрал 51 очко и расположился на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Сток Сити» с 27 баллами занимает 19-е место в чемпионате.

В следующем туре «Арсенал» дома сыграет с «Саутгемптоном», а «Сток Сити» на своем поле примет «Тоттенхэм».

Арсенал 3:0
Первый тайм: 0:0
Стоук Сити
1.04.2018, 15:30 основной раунд: 32-й тур Emirates Stadium
Главные тренеры
Арсен Венгер Пол Ламберт
Голы
75′ Пьер-Эмерик Обамеянг 14
86′ Пьер-Эмерик Обамеянг 14
89′ Александр Ляказетт 9
Составы
Давид Оспина 13
Начо Монреаль 18
Шкодран Мустафи 20
Калум Чемберс 21
Эктор Бельерин 24
Аарон Рэмси 8
Месут Езил 11
Пьер-Эмерик Обамеянг 14
76′ Джек Уилшир 10
Генрих Мхитарян 7
37′ 76′ Мохамед Эль-Ненни 35
Гранит Джака 29
61′ Дэнни Уэлбек 23
Александр Ляказетт 9
1 Джек Батленд
2 Мориц Бауэр
3 Эрик Питерс
8 Глен Джонсон 66′
15 Бруну Мартинс Инди
17 Райан Шоукросс
4 Джо Аллен 90+1′
27 Баду Ндиай
22 Джердан Шачири
18 Маме Бирам Диуф 61′
9 Саидо Бераино
32 Рамадан Собхи 80′
25 Питер Крауч
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 8
11 Удары в створ 2
6 Угловые 5
9 Фолы 13
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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