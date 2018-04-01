Экс-тренер «Челси» в коме. Что об этом известно

Источник: Спорт-Экспресс

В субботу Англию облетела тревожная новость: 61-летний Рэй Уилкинс, совсем недавно работавший в «Челси», доставлен в больницу Святого Георгия в Лондоне в критическом состоянии. Жена Уилкинса Джеки в беседе с Daily Mirror сообщила, что у ее супруга сердечный приступ, и что ситуация «очень плоха». Как сообщается, бывший тренер дома потерял сознание, ударился головой при падении, сразу после чего его родные вызвали скорую, и в госпитале его ввели в искусственную кому.

Еще на этой неделе Уилкинс работал в качестве эксперта для Sky Sports и радио Talksport, не жаловался на здоровье. Поэтому субботние новости стали шоком для всех. Экс-капитан «Челси» Фрэнк Лэмпард написал в Инстаграме: «Все мои мысли об этом человеке. Сил ему и его семье. Несомненный джентельмен».

Экс-форвард сборной Англии, а ныне британская телезвезда Гари Линекер в Твиттере тоже пожелал скорейшего выздоровления Уилкинсу: «Болею за тебя, Бутч». Спортсмена также поддержали Дидье Дрогба, Руд Гуллит и другие известные в прошлом футболисты и тренеры.

Уилкинс в первую очередь известен как бывший футболист и тренер «Челси». Во время игровой карьеры Уилкинс выступал за «синих», «Манчестер Юнайтед» и «Милан», а также за сборную Англии, которую он выводил на матчи чемпионата мира 1982 года в качестве капитана (всего он провел 84 игры за «трех львов»). Бутч, как его называют с детства, выиграл Кубок Англии с «МЮ» и стал чемпионом Шотландии с «Рейнджерс». За особые заслуги он получил титул кавалера Ордена Британской империи.

Сейчас в соцсетях болельщики желают здоровья Уилкинсу и вспоминают голы прославленного хавбека. Вот, например, шикарный мяч за «Рейнджерс» в ворота «Селтика».

После окончания игровой карьеры Уилкинс самостоятельно тренировал КПР, «Фулхэм» и сборную Иордании, но больше известен в качестве помощника главного тренера «Челси». Он помогал Гусу Хиддинку и Карло Анчелотти, дважды исполнял обязанности главного тренера. Итальянец в своей автобиографии писал, что у Рэя «в жилах течет синяя кровь, без него команда не добилась бы ничего».