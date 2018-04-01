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17:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» — «Тоттенхэм»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 32-го тура английской Премьер-лиги, который пройдёт сегодня, 1 апреля, на стадионе «Стэмфорд Бридж».

«Челси»: Кабальеро, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Мозес, Фабрегас, Канте, Виллиан, Азар, Мората.

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Дэвис, Д. Санчес, Вертонген, М. Дембеле, Ламела, Дайер, Алли, Эриксен, Сон.

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