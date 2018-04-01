Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
«Челси» — «Тоттенхэм»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 32-го тура английской
Стали известны стартовые составы «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 32-го тура английской
«Челси»: Кабальеро, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Мозес, Фабрегас, Канте, Виллиан, Азар, Мората.
«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Дэвис, Д. Санчес, Вертонген, М. Дембеле, Ламела, Дайер, Алли, Эриксен, Сон.