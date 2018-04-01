Самый титулованный футболист в истории нашелся во Франции

31 марта Алвес в составе парижской команды стал обладателем французского Кубка лиги. В финале турнира столичная команда разгромила «Монако» со счетом 4:1. Для Алвеса этот трофей стал 36-м в карьере, что сделало его самым титулованным игроком в истории. Он обошел британцев Кенни Далглиша и Райана Гиггза, которые побеждали в соревнованиях по 35 раз.