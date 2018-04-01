«Тобол» победил «Кызыл-Жар СК», а «Шахтер» упустил победу над «Жетысу»

Встреча прошла в Петропавловске и завершилась победой гостей со счетом 2:1. «Кызыл-Жар СК» отличился первым — на 22-й минуте счет открыл Тимур Мульдинов. Но футболисты «Тобола» исправили ситуацию после перерыва — на 53-й минуте вернул ничью на табло Танат Нусербаев, а на 80-й победный гол забил Максим Федин.