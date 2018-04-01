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14:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» победил «Кызыл-Жар СК», а «Шахтер» упустил победу над «Жетысу»

Костанайский «Тобол» одержал победу в матче третьего тура футбольной премьер-лиги, победив «Кызыл-Жар СК», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Петропавловске и завершилась победой гостей со счетом 2:1. «Кызыл-Жар СК» отличился первым — на 22-й минуте счет открыл Тимур Мульдинов. Но футболисты «Тобола» исправили ситуацию после перерыва — на 53-й минуте вернул ничью на табло Танат Нусербаев, а на 80-й победный гол забил Максим Федин.

В другом матче ничьей разошлись «Шахтер» и «Жетысу». Встреча прошла в Караганде и завершилась со счетом 1:1. На гол Сергея Шаффа, забитый на 45-й минуте, гости ответили точным ударом Олега Хромцова на 81-й.

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