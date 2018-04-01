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13:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» снова может вернуть Морату

Нападающий «Челси» Альваро Мората может снова вернуться в «Реал».

Источник: Reuters

Как сообщает Daily Express, мадридский клуб готов выкупить форварда, который потерял доверие тренерского штаба «Челси».

Прошлым летом Мората был продан «Реалом» в «Челси» за 66 миллионов евро. В чемпионате Англии он забил десять мячей и сделал пять голевых передач, но в 2018 году отличился только одним голом.

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