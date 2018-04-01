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«Реал» снова может вернуть Морату
Нападающий «Челси» Альваро Мората может снова вернуться в «Реал».
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Нападающий «Челси» Альваро Мората может снова вернуться в «Реал».
Как сообщает Daily Express, мадридский клуб готов выкупить форварда, который потерял доверие тренерского штаба «Челси».
Прошлым летом Мората был продан «Реалом» в «Челси» за 66 миллионов евро. В чемпионате Англии он забил десять мячей и сделал пять голевых передач, но в 2018 году отличился только одним голом.