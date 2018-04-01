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12:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Бавария» представит нового главного тренера в конце апреля

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отметил, что к концу апреля станет известно имя нового главного тренера команды.

Источник: Reuters

Он подтвердил, что Юпп Хайнкес покинет свой пост после окончания сезона.

— Хайнкес уйдет в конце июня, потому что он сам так решил, — цитирует Sky Sports Румменигге. — Нового тренера «Бавария» представит в конце апреля.

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