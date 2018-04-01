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«Бавария» представит нового главного тренера в конце апреля
Председатель правления «Баварии»
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Председатель правления «Баварии»
Он подтвердил, что Юпп Хайнкес покинет свой пост после окончания сезона.
— Хайнкес уйдет в конце июня, потому что он сам так решил, — цитирует Sky Sports Румменигге. — Нового тренера «Бавария» представит в конце апреля.