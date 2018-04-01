«Я дал им Златана!». Ибрагимович порвал MLS за 20 минут

Источник: Спорт-Экспресс

Легендарный шведский нападающий приехал в Лос-Анджелес 23 марта. 36-летний Златан Ибрагимович подписал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» сроком до конца 2019 года. Уже на следующий день футболки с его инициалами стали самым продаваемым товаром в магазинах клуба. Главного тренера «Гэлакси» Зиги Шмида никто бы не понял, если бы он не выпустил Ибрагимовича в первой игре после трансфера. К тому же это было дерби — матч с «Лос-Анджелесом».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bgq3zpdgS9J/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bgq3zpdgS9J/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Los Angeles, welcome to Zlatan. #zLAtan #LAGalaxy</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/iamzlatanibrahimovic/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Zlatan Ibrahimović</a> (@iamzlatanibrahimovic) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-23T14:56:50+00:00">23 Мар 2018 в 7:56 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Лос-Анджелес» появился в 2014 году и ждал дебюта в MLS четыре года — до тех пор, пока не завершилось строительство стадиона на 22 тысячи зрителей. Команду возглавляет экс-тренер сборной США и «Суонси» Боб Брэдли. Что касается звезд, то, в отличие от «Гэлакси», «Лос-Анджелес» может похвастаться только Карлосом Велой, который пришел в команду этой зимой. Еще за «ЛА» выступает Марко Уренья. Бывший форвард «Кубани» вышел на поле с первых минут в дерби «Эль-Трафико» — так калифорнийские пиарщики решили окрестить матч. «Эль-Трафико» — намек на то, что Лос-Анджелес знаменит пробками.

Билеты на игру были выкуплены за неделю до стартового свистка. Однако Ибрагимович остался в запасе, наблюдая, как «Гэлакси» громят в пух и прах. Ибра пошел разминаться, когда счет стал 3:0 в пользу номинальных гостей. На поле он появился на 71-й минуте, когда его партнерам все же удалось отквитать один мяч. Через две минуты после выхода Златана «галактикос» забили еще раз.

А вскоре, на 77-й минуте игры, шведский нападающий отличился сам. Больше того — он сотворил один из красивеших голов в нынешнем сезоне.

Мяч прилетел к Ибрагимовичу в 50 метрах от ворот, а форвард сходу пробил, закинув мяч за шиворот голкиперу «Лос-Анджелеса». Просто фантастика!

Празднуя, Ибрагимич сорвал с себя футболку, получив за это желтую карточку. Первую в своей американской карьере.

— Болельщики все время кричали: «Мы хотим Златана, мы хотим Златана!, — заявил Ибрагимович после матча в эфире Fox. — Что ж, вот я и дал им Златана!

А на первой добаволенной ко второму тайму минуте форвард откликнулся на подачу с левого флангу и точным ударом головой переправил мяч в сетку, принеся «Гэлакси» супер-волевую победу.