«Я дал им Златана!». Ибрагимович порвал MLS за 20 минут
Он стал спасителем «Гэлакси» в своем первом матче за океаном.
Он стал спасителем «Гэлакси» в своем первом матче за океаном.
Легендарный шведский нападающий приехал в
«Лос-Анджелес» появился в 2014 году и ждал дебюта в MLS четыре года — до тех пор, пока не завершилось строительство стадиона на 22 тысячи зрителей. Команду возглавляет
Билеты на игру были выкуплены за неделю до стартового свистка. Однако Ибрагимович остался в запасе, наблюдая, как «Гэлакси» громят в пух и прах. Ибра пошел разминаться, когда счет стал 3:0 в пользу номинальных гостей. На поле он появился на 71-й минуте, когда его партнерам все же удалось отквитать один мяч. Через две минуты после выхода Златана «галактикос» забили еще раз.
А вскоре, на 77-й минуте игры, шведский нападающий отличился сам. Больше того — он сотворил один из красивеших голов в нынешнем сезоне.
Мяч прилетел к Ибрагимовичу в 50 метрах от ворот, а форвард сходу пробил, закинув мяч за шиворот голкиперу «Лос-Анджелеса». Просто фантастика!
Празднуя, Ибрагимич сорвал с себя футболку, получив за это желтую карточку. Первую в своей американской карьере.
— Болельщики все время кричали: «Мы хотим Златана, мы хотим Златана!, — заявил Ибрагимович после матча в эфире Fox. — Что ж, вот я и дал им Златана!
А на первой добаволенной ко второму тайму минуте форвард откликнулся на подачу с левого флангу и точным ударом головой переправил мяч в сетку, принеся «Гэлакси»
На трибунах творилась вакханалия. Фанаты «Гэлакси» молились на Ибрагимовича, когда тот выходил на замену. И он не подвел. Так умеет только Златан. Кажется, после сегодняшней ночи этого шведа полюбят даже те, кто раньше его не переносил.