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10:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Я дал им Златана!». Ибрагимович порвал MLS за 20 минут

Он стал спасителем «Гэлакси» в своем первом матче за океаном.

Источник: Спорт-Экспресс

Легендарный шведский нападающий приехал в Лос-Анджелес 23 марта. 36-летний Златан Ибрагимович подписал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» сроком до конца 2019 года. Уже на следующий день футболки с его инициалами стали самым продаваемым товаром в магазинах клуба. Главного тренера «Гэлакси» Зиги Шмида никто бы не понял, если бы он не выпустил Ибрагимовича в первой игре после трансфера. К тому же это было дерби — матч с «Лос-Анджелесом».

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«Лос-Анджелес» появился в 2014 году и ждал дебюта в MLS четыре года — до тех пор, пока не завершилось строительство стадиона на 22 тысячи зрителей. Команду возглавляет экс-тренер сборной США и «Суонси» Боб Брэдли. Что касается звезд, то, в отличие от «Гэлакси», «Лос-Анджелес» может похвастаться только Карлосом Велой, который пришел в команду этой зимой. Еще за «ЛА» выступает Марко Уренья. Бывший форвард «Кубани» вышел на поле с первых минут в дерби «Эль-Трафико» — так калифорнийские пиарщики решили окрестить матч. «Эль-Трафико» — намек на то, что Лос-Анджелес знаменит пробками.

Билеты на игру были выкуплены за неделю до стартового свистка. Однако Ибрагимович остался в запасе, наблюдая, как «Гэлакси» громят в пух и прах. Ибра пошел разминаться, когда счет стал 3:0 в пользу номинальных гостей. На поле он появился на 71-й минуте, когда его партнерам все же удалось отквитать один мяч. Через две минуты после выхода Златана «галактикос» забили еще раз.

А вскоре, на 77-й минуте игры, шведский нападающий отличился сам. Больше того — он сотворил один из красивеших голов в нынешнем сезоне.

Мяч прилетел к Ибрагимовичу в 50 метрах от ворот, а форвард сходу пробил, закинув мяч за шиворот голкиперу «Лос-Анджелеса». Просто фантастика!

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Празднуя, Ибрагимич сорвал с себя футболку, получив за это желтую карточку. Первую в своей американской карьере.

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— Болельщики все время кричали: «Мы хотим Златана, мы хотим Златана!, — заявил Ибрагимович после матча в эфире Fox. — Что ж, вот я и дал им Златана!

А на первой добаволенной ко второму тайму минуте форвард откликнулся на подачу с левого флангу и точным ударом головой переправил мяч в сетку, принеся «Гэлакси» супер-волевую победу.

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На трибунах творилась вакханалия. Фанаты «Гэлакси» молились на Ибрагимовича, когда тот выходил на замену. И он не подвел. Так умеет только Златан. Кажется, после сегодняшней ночи этого шведа полюбят даже те, кто раньше его не переносил.

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