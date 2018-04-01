Дубль Ибрагимовича помог «Гэлакси» победить «Лос-Анджелес»

Встреча состоялась в Карсоне на стадионе «Стабхаб Центр — Хоум Депот-центр» и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В первом тайме дублем отметился нападающий гостей Карлос Вела. Преимущество «Лос-Анджелеса» увеличилось до трёх мячей после автогола защитника Дэниэла Стирса на 48-й минуте. Полузащитник «Гэлакси» Себастьян Ллетгет отметился забитым мячом на 61 минуте, а в середине второго тайма хавбек Крис Понтиус сократил разницу до минимума. Форвард Златан Ибрагимович на 77-й минуте сравнял счёт, а в добавленное время принёс своей команде победу.