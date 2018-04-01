Дубль Ибрагимовича помог «Гэлакси» победить «Лос-Анджелес»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Владимир Путин сделал кадровую перестановку в МИД
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Сын Преснякова и Подольской впервые вышел на сцену
Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Текущие события
Футбол. Зарубежный
31.03
Севилья2
Барселона2
Футбол. Зарубежный
31.03
Ювентус3
Милан1
Футбол. Зарубежный
31.03
Герта0
Вольфсбург0
Футбол. Зарубежный
31.03
Эвертон1
Манчестер Сити3
Футбол. Зарубежный
31.03
Бавария6
Боруссия Д0
Футбол. Зарубежный
31.03
Лас-Пальмас0
Реал3
Футбол. Премьер-лига
31.03
Спартак М2
Тосно1
Футбол. Зарубежный
31.03
Сассуоло1
Наполи1
Футбол. Зарубежный
31.03
Кьево2
Сампдория1
Футбол. Зарубежный
31.03
Дижон1
Марсель3
Футбол. Зарубежный
31.03
Атлетик1
Сельта1
Футбол. Первый дивизион
31.03
Зенит-20
Ротор-Волгоград1
Футбол. Зарубежный
31.03
Брайтон & Хоув0
Лестер2
Футбол. Зарубежный
31.03
Манчестер Юнайтед2
Суонси0
Футбол. Зарубежный
31.03
Уотфорд2
Борнмут2
Футбол. Зарубежный
31.03
Вест Хэм Юнайтед3
Саутгемптон0
Футбол. Зарубежный
31.03
Ньюкасл Юнайтед1
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
31.03
Вест Бромвич Альбион1
Бернли2
Футбол. Премьер-лига
31.03
Динамо М2
Арсенал Т1
Футбол. Зарубежный
31.03
Хоффенхайм6
Кельн0
Футбол. Зарубежный
31.03
Шальке-042
Фрайбург0
Футбол. Зарубежный
31.03
Ганновер-962
РБ Лейпциг3
Футбол. Зарубежный
31.03
Байер0
Аугсбург0
Футбол. Зарубежный
31.03
Штутгарт1
Гамбург1
Футбол. Первый дивизион
31.03
Факел0
Авангард К4
Футбол. Зарубежный
31.03
Интер3
Верона0
Футбол. Зарубежный
31.03
Фиорентина2
Кротоне0
Футбол. Зарубежный
31.03
Лацио6
Беневенто2
Футбол. Зарубежный
31.03
Кальяри0
Торино4
Футбол. Зарубежный
31.03
Дженоа1
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
31.03
Аталанта2
Удинезе0
Футбол. Зарубежный
13:00
Эспаньол
Алавес
Футбол. Первый дивизион
31.03
Тамбов0
Крылья Советов2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Рубин
Футбол. Зарубежный
31.03
Кристал Пэлас1
Ливерпуль2
Футбол. Премьер-лига
31.03
Амкар2
Локомотив М1
Футбол. Премьер-лига
31.03
Ахмат0
СКА-Хабаровск0
Футбол. Первый дивизион
31.03
Тюмень3
Волгарь1
Футбол. Первый дивизион
31.03
Оренбург3
Томь0
Футбол. Зарубежный
31.03
Жирона1
Леванте1
Футбол. Зарубежный
31.03
Болонья1
Рома1
Футбол. Первый дивизион
31.03
Динамо СПб0
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
31.03
Сибирь2
Химки0
Футбол. Первый дивизион
31.03
Енисей0
Кубань2
Все события
СМИ: Дочь Скрипаля заговорила
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
СКА с Шипачевым и с победой. ЦСКА оставалось только драться
Поветкин нокаутировал британца Дэвида Прайса в Кардиффе
Лера Кудрявцева кардинально сменила имидж
Алеся Кафельникова вернулась к бывшему бойфренду
Ученые открыли «новый орган»
В Швеции изобрели зубную щетку-психолога
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
12Россия проиграла Франции
17Сотникова на трибунах — ЦСКА побеждает
00:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Ибрагимовича помог «Гэлакси» победить «Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу над «Лос-Анджелесом» в 4-м туре MLS.

Источник: AP 2018

Встреча состоялась в Карсоне на стадионе «Стабхаб Центр — Хоум Депот-центр» и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В первом тайме дублем отметился нападающий гостей Карлос Вела. Преимущество «Лос-Анджелеса» увеличилось до трёх мячей после автогола защитника Дэниэла Стирса на 48-й минуте. Полузащитник «Гэлакси» Себастьян Ллетгет отметился забитым мячом на 61 минуте, а в середине второго тайма хавбек Крис Понтиус сократил разницу до минимума. Форвард Златан Ибрагимович на 77-й минуте сравнял счёт, а в добавленное время принёс своей команде победу.

Во время загрузки произошла ошибка.

После четырёх матчей «Гэлакси» занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Лос-Анджелес» — четвёртый.

Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чтобы убиться. Трусова уже сейчас прыгает круче Загитовой, но это тупик
На всё воля Путина. Что ждёт наш футбол после выборов
СКА с Шипачевым и с победой. ЦСКА оставалось только драться
Поветкин нокаутировал британца Дэвида Прайса в Кардиффе
«Спартак» сократил отрыв от «Локомотива» в РФПЛ до двух очков
Качать Шаву. Как Аршавин играет в Казахстане
«Барселона» избежала поражения от «Севильи» на последних минутах
«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию» в бундеслиге
«Реал» разгромил «Лас-Пальмас», Бэйл оформил дубль
Спорт-Экспресс
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Названы города-образцы для кварталов реновации
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Дмитрий Маликов выбрал странное имя для сына Жена певца сообщила, как пара решила назвать ребенка.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь