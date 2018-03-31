«Ювентус» обыграл «Милан» в домашнем матче чемпионата Италии

Игра, состоявшаяся в субботу в Турине, завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Голы в составе «Ювентуса» забили Пауло Дибала (8-я минута), Хуан Куадрадо (79) и Сами Хедира (87). У «Милана» отличился Леонардо Бонуччи (28).

«Ювентус» не проигрывает на протяжении 17 туров и с 78 очками единолично занимает первую строчку в турнирной таблице, опережая идущий следом «Наполи» на 4 балла. «Милан» потерпел первое поражение после 10-матчевой беспроигрышной серии с 50 очками занимает шестое место.