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00:39 (мск), источник: Р-Спорт

«Ювентус» обыграл «Милан» в домашнем матче чемпионата Италии

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Футболисты туринского «Ювентуса» на своем поле нанесли поражение «Милану» в матче 30-го тура чемпионата Италии.

Источник: Reuters

Игра, состоявшаяся в субботу в Турине, завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Голы в составе «Ювентуса» забили Пауло Дибала (8-я минута), Хуан Куадрадо (79) и Сами Хедира (87). У «Милана» отличился Леонардо Бонуччи (28).

«Ювентус» не проигрывает на протяжении 17 туров и с 78 очками единолично занимает первую строчку в турнирной таблице, опережая идущий следом «Наполи» на 4 балла. «Милан» потерпел первое поражение после 10-матчевой беспроигрышной серии с 50 очками занимает шестое место.

Следующий матч «Ювентус» проведет 7 апреля на выезде против «Беневенто», «Милан» 4 апреля примет «Интер».

Ювентус 3:1
Первый тайм: 1:1
Милан
31.03.2018, 21:45 основной раунд: 30-й тур Allianz Stadium
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Дженнаро Гаттузо
Голы
8′ Пауло Дибала (М. Пьянич) 10
79′ Хуан Куадрадо (С. Хедира) 7
87′ Сами Хедира (П. Дибала) 6
19 Леонардо Бонуччи (Хакан Чалханоглу) 28′
Составы
Джанлуиджи Буффон 1
Джорджо Кьеллини 3
38′ Мехди Бенатиа 4
Андреа Барцальи 15
Квадво Асамоа 22
Сами Хедира 6
Гонсало Игуаин 9
Пауло Дибала 10
45′ Штефан Лихтштайнер 26
Дуглас Коста 11
75′ Миралем Пьянич 5
Родриго Бентанкур 30
61′ Блэз Матюиди 14
Хуан Куадрадо 7
99 Джанлуиджи Доннарумма
2 Давиде Калабрия
68 Рикардо Родригес 39′
13 Алессио Романьоли
19 Леонардо Бонуччи
5 Джакомо Бонавентура
79 Франк Кессье
8 Хесус Хоакин Сусо
21 Лукас Билья 76′ 52′
18 Риккардо Монтоливо 82′
9 Андре Силва 65′
7 Никола Калинич
10 Хакан Чалханоглу 80′
63 Патрик Кутроне
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 5
2 Угловые 3
9 Фолы 17
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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