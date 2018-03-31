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31 марта, источник: ТАСС

«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию» в чемпионате Германии

ТАСС, 31 марта. Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу со счетом 6:0 над дортмундской «Боруссией» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу.

Источник: Reuters

В составе «Баварии» хет-трик оформил Роберт Левандовски (6, 44, 87-я минуты). Он стал восьмым футболистом в истории, который восемь раз делал хет-трик в чемпионате Германии. Польский нападающий ранее выступал за «Боруссию», из которой он в 2014 году перешел к мюнхенцам. Также забитыми мячами отметились Хамес Родригес (14), Томас Мюллер (23) и Франк Рибери (45).

«Бавария» набрала 69 очков в 28 матчах и укрепила лидерство в чемпионате. «Боруссия» с 48 очками занимает третье место.

В следующем матче 7 апреля «Бавария» на выезде сыграет с «Аугсбургом». «Боруссия» 8 апреля на своем поле примет «Штутгарт».

Бавария 6:0
Первый тайм: 5:0
Боруссия Д
31.03.2018, 19:30 основной раунд: 28-й тур Allianz-Arena
Главные тренеры
Юпп Хайнкес Петер Штегер
Голы
5′ Роберт Левандовски (Т. Мюллер) 9
14′ Хамес Родригес (Д. Алаба) 11
23′ Томас Мюллер (Х. Родригес) 25
44′ Роберт Левандовски (Ф. Рибери) 9
45+1′ Франк Рибери (Х. Родригес) 7
87′ Роберт Левандовски 9
Составы
Свен Ульрайх 26
Рафинья 13
Матс Хуммельс 5
Джером Боатенг 17
Томас Мюллер 25
Роберт Левандовски 9
Арьен Роббен 10
Хави Мартинес 8
45′ Давид Алаба 27
Джошуа Киммих 32
65′ Хамес Родригес 11
Тиагу Алькантара 6
65′ 69′ Франк Рибери 7
Себастьян Руди 19
38 Роман Бюрки
26 Лукаш Пищек
29 Марсель Шмельцер
16 Мануэль Аканджи
25 Сократис Папастатопулос
19 Махмуд Дахуд
44 Миши Батшуайи
21 Андре Шюррле
27 Гонсало Кастро 29′
33 Юлиан Вайгль 65′
10 Марио Гетце 78′
8 Нури Шахин
22 Кристиан Пулишич 75′
20 Максимиллиан Филипп
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 9
9 Удары в створ 3
2 Угловые 1
5 Фолы 7
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бастиан Данкерт (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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