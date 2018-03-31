«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию» в чемпионате Германии

В составе «Баварии» хет-трик оформил Роберт Левандовски (6, 44, 87-я минуты). Он стал восьмым футболистом в истории, который восемь раз делал хет-трик в чемпионате Германии. Польский нападающий ранее выступал за «Боруссию», из которой он в 2014 году перешел к мюнхенцам. Также забитыми мячами отметились Хамес Родригес (14), Томас Мюллер (23) и Франк Рибери (45).