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«Манчестер Сити» победил «Эвертон»
«Манчестер Сити» победил «Эвертон» в матче 32-го тура английской
«Манчестер Сити» победил «Эвертон» в матче 32-го тура английской
Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Счёт открыл полузащитник Лерой Зане на 4-й минуте. Спустя восемь минут Габриэл Жезус увеличил преимущество гостей. Автором последнего мяча в составе «Манчестер Сити» стал хавбек Рахим Стерлинг. У «Эвертона» голом отметился нападающий Янник Боласье.
«Манчестер Сити» с 84 очками продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» (40) — девятый.
|Эвертон
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1:3
Первый тайм: 0:3
|Манчестер Сити
|Сэм Эллардайс
|Хосеп Гвардьола
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|18
|2
|Удары в створ
|4
|2
|Угловые
|11
|10
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Пол Тирни (Англия)