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21:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» победил «Эвертон»

«Манчестер Сити» победил «Эвертон» в матче 32-го тура английской Премьер-лиги.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Счёт открыл полузащитник Лерой Зане на 4-й минуте. Спустя восемь минут Габриэл Жезус увеличил преимущество гостей. Автором последнего мяча в составе «Манчестер Сити» стал хавбек Рахим Стерлинг. У «Эвертона» голом отметился нападающий Янник Боласье.

«Манчестер Сити» с 84 очками продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» (40) — девятый.

Эвертон 1:3
Первый тайм: 0:3
Манчестер Сити
31.03.2018, 19:30 основной раунд: 32-й тур Goodison Park
Главные тренеры
Сэм Эллардайс Хосеп Гвардьола
Голы
63′ Янник Боласье (Д. Калверт-Льюин) 7
19 Лерой Сане (Д. Сильва) 4′
33 Габриэл Жезус (К. Де Брейне) 12′
7 Рахим Стерлинг (Д. Сильва) 37′
Составы
Джордан Пикфорд 1
Лейтон Бэйнс 3
Майкл Кин 4
Фил Ягелка 6
Шеймус Коулман 23
Морган Шнейдерлен 2
Янник Боласье 7
Тео Уолкотт 11
57′ Уэйн Руни 10
Том Дэйвис 26
79′ Тосун Дженк 14
Умар Ньясс 19
75′ Доминик Калверт-Льюин 29
Бени Банингиме 54
31 Эдерсон
2 Кайл Уокер
4 Венсан Компани
30 Николас Отаменди
21 Давид Сильва
25 Фернандинью
19 Лерой Сане
33 Габриэл Жезус
14 Эмерик Ляпорт 87′
3 Луис да Силва Данилу
17 Кевин Де Брейне 77′
8 Илкай Гюндоган
7 Рахим Стерлинг 64′
20 Бернарду Силва
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 18
2 Удары в створ 4
2 Угловые 11
10 Фолы 8
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Пол Тирни (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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