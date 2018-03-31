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«Реал» разгромил «Лас-Пальмас», Бэйл оформил дубль
Мадридский «Реал» победил «Лас-Пальмас» в матче 30-го тура испанской Примеры.
Мадридский «Реал» победил «Лас-Пальмас» в матче 30-го тура испанской Примеры.
Встреча прошла в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии на стадионе «Гран Канария» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Автором первого гола стал нападающий Гарет Бэйл, отличившийся на 26-й минуте. В концовке первого тайма форвард Карим Бензема увеличил преимущество «Реала», точно пробив пенальти. Точку в матче поставил Бэйл, реализовавший 11-метровый на 51-й минуте.
«Реал» с 63 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Лас-Пальмас» (21) располагается на 18-й строчке.
|Лас-Пальмас
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0:3
Первый тайм: 0:2
|Реал
|Франсиско Хемес "Пако"
|Зинедин Зидан
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|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|17
|3
|Удары в створ
|7
|3
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)