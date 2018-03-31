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21:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» разгромил «Лас-Пальмас», Бэйл оформил дубль

Мадридский «Реал» победил «Лас-Пальмас» в матче 30-го тура испанской Примеры.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии на стадионе «Гран Канария» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий Гарет Бэйл, отличившийся на 26-й минуте. В концовке первого тайма форвард Карим Бензема увеличил преимущество «Реала», точно пробив пенальти. Точку в матче поставил Бэйл, реализовавший 11-метровый на 51-й минуте.

«Реал» с 63 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Лас-Пальмас» (21) располагается на 18-й строчке.

Лас-Пальмас 0:3
Первый тайм: 0:2
Реал
31.03.2018, 19:30 основной раунд: 30-й тур Gran Canaria
Главные тренеры
Франсиско Хемес "Пако" Зинедин Зидан
Голы
11 Гарет Бэйл (Л. Модрич) 26′
9 Карим Бензема 39′
11 Гарет Бэйл 51′
Составы
Леандро Чичисола 13
45+2′ Алехандро Гальвес 20
Матиас Агиррегарай 3
51′ Ксимо Наварро 22
Хави Кастельяно 18
Альберто Аквилани 25
Хонатан Кальери 9
Ален Халилович 8
45′ Маседу Роша Мишел 12
Самперио Бустара Хайро 16
36′ 85′ Херонимо Фигероа Момо 11
Имох Эзекиль 14
45′ Висенте Гомес 4
Эрик Экспосито 29
1 Кейлор Навас
3 Хесус Вальехо
5 Рафаэль Варан
15 Тео Эрнандез
20 Марко Асенсио
9 Карим Бензема
17 Лукас Васкес
11 Гарет Бэйл
6 Фернандес Иглесиас Начо 29′
19 Ашраф Хакими
10 Лука Модрич 61′
23 Матео Ковачич
14 Каземиру 62′
18 Маркос Льоренте
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 17
3 Удары в створ 7
3 Угловые 4
11 Фолы 17
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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