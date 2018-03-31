«Реал» разгромил «Лас-Пальмас», Бэйл оформил дубль

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Встреча прошла в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии на стадионе «Гран Канария» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий Гарет Бэйл, отличившийся на 26-й минуте. В концовке первого тайма форвард Карим Бензема увеличил преимущество «Реала», точно пробив пенальти. Точку в матче поставил Бэйл, реализовавший 11-метровый на 51-й минуте.