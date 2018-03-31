«Наполи» сыграл вничью с «Сассуоло», «Сампдория» уступила «Кьево»
«Наполи» не сумел победить «Сассуоло» в матче 30-го тура итальянской Серии А.
«Наполи» не сумел победить «Сассуоло» в матче 30-го тура итальянской Серии А.
Встреча прошла в
Автором первого гола стал нападающий хозяев Маттео Политано, отличившийся на 22-й минуте. Счёт сравнял защитник «Сассуоло» Рожерио, забивший в свои ворота на 80-й минуте.
В другом матче 30-го тура чемпионата Италии «Сампдория» проиграла «Кьево». Встреча прошла в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Первыми забили гости. Автором гола стал нападающий Фабио Квальярелла, реализовавший пенальти в середине первого тайма. Полузащитник «Кьево» Лукас Кастро сравнял счёт на 62-й минуте. Победный мяч забил хавбек Перпарим Хетемай на 80-й минуте.